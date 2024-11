Stellantis Poissy: in Francia si teme la chiusura

Il futuro dello stabilimento Stellantis Poissy, l’ultima fabbrica automobilistica rimasta nella regione parigina, è incerto e preoccupa i circa 2.600 dipendenti che vi lavorano. L’impianto, che produce modelli come la DS 3 Crossback e l’Opel Mokka su una vasta area di 170 ettari, sta affrontando una situazione di crescente incertezza.

Nonostante le rassicurazioni di Stellantis a Poissy sindacati e lavoratori temono la chiusura

Secondo quanto riportato dal quotidiano Les Échos il 26 novembre, Stellantis ha abbassato le sue previsioni per la produzione di veicoli in Francia nel 2024, riducendo l’obiettivo da 750.000 a 600.000 unità. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori, dato che il piano di riduzione della produzione potrebbe comportare tagli o modifiche operative nei vari impianti, tra cui quello di Poissy.

Inoltre, il 26 novembre, Challenges ha sollevato la possibilità che il futuro della fabbrica di Poissy sia messo a rischio, soprattutto dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento britannico di Luton. A complicare ulteriormente la situazione, all’inizio di novembre L’Équipe aveva rivelato che il PSG, intenzionato a lasciare il Parco dei Principi, era interessato a un terreno di Stellantis a Poissy per costruire il suo nuovo stadio, insieme a un centro commerciale e un ecosistema di ristoranti e negozi dedicati al calcio. L’area, situata vicino al centro città e ben servita da due linee RER e autostrade, è un terreno molto prezioso in Île-de-France, facendo di Poissy una location particolarmente ambita per sviluppi urbani.

Stellantis nei giorni scorsi ha rassicurato i sindacati in Francia dicendo che non sono previste a breve chiusure di stabilimenti ma ovviamente nel lungo periodo le cose potrebbero cambiare. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.