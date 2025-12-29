Alfa Romeo Giulia e Stelvio: dopo una lunga e dignitosa carriera la speranza è che possano chiudere nel migliore dei modi

Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono state confermate per altri due anni. Infatti continueranno ad essere prodotte sia nel 2026 che nel 2027 sempre a Cassino. Dopo una lunga carriera ricca di premi e soddisfazioni dunque le due vetture del biscione ci accompagneranno ancora per un paio di anni. La speranza ovviamente è che in questa ultima fase di carriera finiscano per non appannare quanto di buono fatto e che insomma possano chiudere la loro vita produttiva nel migliore dei modi.

Ancora due anni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio: la speranza è che le due vetture possano chiudere bene la loro carriera

Intendiamoci, Alfa Romeo Giulia e Stelvio non sono mai state campioni di vendite e probabilmente non hanno ottenuto quanto inizialmente per loro era stato previsto dal compianto Sergio Marchionne. Il pericolo però è che la domanda crolli e che dunque le vendite inizino ad essere davvero pochissime. Non sorprende ad esempio la notizia che lo stabilimento di Cassino inizierà il 2026 nel peggiore dei modi con uno stop alla produzione fino a metà gennaio.

Si prevede che al massimo saranno prodotte non più di 13 mila unità durante l’anno comprese anche le unità di Maserati Grecale. Ovviamente le cose dovrebbero peggiorare ulteriormente nel 2027. Questo nonostante Alfa Romeo abbia rassicurato tutti confermando il lancio di alcune edizioni speciali per ravvivare la loro presenza sul mercato. Si teme però che questo possa non bastare.

Forse quello di lasciare le due vetture sul mercato così a lungo finendo per ridurre le loro vendite al lumicino non è il finale di carriera che avrebbero meritato. La speranza ovviamente è che il biscione faccia di tutto per accrescere la domanda magari oltre che con edizioni speciali anche con qualche promozione molto interessante e magari con qualche piccolo aggiornamento che possa permettere loro di rimanere comunque competitive in attesa dell’arrivo delle nuove generazioni che come detto probabilmente saranno mostrate nel 2027 ma che effettivamente sul mercato arriveranno forse nella prima parte del 2028.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio ad ogni modo continueranno ad essere protagoniste per tanti anni nella gamma del biscione grazie alle nuove generazioni che come vi abbiamo scritto in numerose occasioni saranno molto diverse rispetto ai modelli attuali. Entrambe saranno prodotte su piattaforma STLA Large e saranno dunque un po’ più grandi come dimensioni rispetto agli attuali modelli. Inoltre per la prima volta accoglieranno versioni completamente elettriche che però non saranno le uniche come si pensava fino a circa un anno fa.

Infatti ci saranno in gamma anche versioni ibride tra cui Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e forse anche Full Hybrid. Lo stile delle due vetture sarà più sportivo e aerodinamico quasi “coupeggiante”. Le due auto saranno le future top di gamma del marchio vista la rinuncia al ritorno nel segmento E e faranno debuttare il nuovo design del biscione che in parte avrà elementi visti nella recente Alfa Romeo Junior e in parte elementi di design inediti come la firma luminosa a V che dovrebbe caratterizzare la parte posteriore di entrambe.