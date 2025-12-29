Alfa Romeo: in futuro ci sarà spazio per una super berlina?

Alfa Romeo si prepara a vivere un 2026 importante dove con buona probabilità sarà chiarito una volta per tutte quello che sarà il suo futuro con l’avvento di Antonio Filosa alla guida di Stellantis e di Santo Ficili a nuovo CEO della casa milanese. I numerosi fan del biscione si chiedono se ci sarà spazio nella gamma oltre che per SUV e crossover anche per qualche futura berlina. In tanti si augurano di rivedere un giorno una nuova ammiraglia che possa donare prestigio al marchio e far sognare di nuovo tutti gli alfisti.

Sul web la nuova super berlina ipotizzata in un render fa sognare tutti i fan di Alfa Romeo

Proprio sulla base di ciò, si registra il render del creatore digitale Bruno Callegarin che nelle scorse ore ha pubblicato sui social la sua personalissima ipotesi di quella che lui stesso chiama una “super berlina” di Alfa Romeo. Il design del frontale è audace e riconoscibile, con la tradizionale griglia a scudetto reinterpretata in chiave moderna e fari sottili a LED che conferiscono un aspetto aggressivo e tecnologico. Il cofano allungato e le proporzioni perfettamente bilanciate richiamano il linguaggio stilistico storico del marchio, mentre i dettagli scolpiti lungo la fiancata suggeriscono movimento e leggerezza.

Il profilo laterale mette in risalto un equilibrio tra sportività e comfort tipico delle berline di alta gamma. La linea del tetto fluida e la coda leggermente sfuggente donano un senso di continuità, enfatizzando al contempo l’eleganza dell’insieme. Le ruote di grande diametro, dal design complesso e moderno, completano un’immagine di assoluta armonia tra estetica e funzionalità.

Advertisement

Al momento purtroppo nei piani di Alfa Romeo non pare esserci spazio per un modello di questo tipo. Negli scorsi anni si era parlato della possibile espansione del biscione nel segmento E con l’ex CEO Imparato che aveva anticipato l’arrivo di un nuovo SUV soprannominato E-Jet e a seguire molto probabilmente anche di un secondo modello che molti si auguravano potesse essere proprio una futura ammiraglia.

Purtroppo però le cose per Alfa Romeo sembrano essere cambiate ed infatti il nuovo CEO Santo Ficili ha anticipato che l’idea di tornare nel segmento E almeno per ora sia stata accantonata in favore di una gamma di auto premium dove però si privilegerà vetture più facili da vendere in segmenti di mercato meno di nicchia. Difatti le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno le future top di gamma mentre esiste la possibilità che la gamma del biscione venga rafforzata da un altro modello compatto che si andrebbe a collocare ta Junior e Tonale nella gamma della casa milanese.

Advertisement

Insomma l’espansione della gamma di Alfa Romeo se ci sarà sarà verso il basso e non contemplerà purtroppo super berline o future ammiraglie. Questo ovviamente nel breve periodo, diciamo fino al 2030. Quello che accadrà dopo al momento probabilmente non lo sanno nemmeno gli stessi dirigenti del biscione. Le cose nel mondo dei motori cambiano in fretta e chissà che modello di questo tipo in un futuro non troppo lontano non possano effettivamente tornare di moda.