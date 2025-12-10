Nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer: la casa tedesca svela nuovi dettagli

Nel 2025 ha debuttato sul mercato una nuova generazione di SUV Opel, che comprende modelli come Mokka, Frontera e le versioni più prestazionali della Grandland Electric. L’anno prossimo sarà invece dedicato al rinnovo di Astra, storico riferimento del segmento compatto e interamente sviluppata nello stabilimento di Rüsselsheim. Il modello verrà presentato con un linguaggio stilistico più incisivo, soluzioni tecnologiche avanzate e un livello di comfort superiore. La nuova Opel Astra e la variante station wagon Astra Sports Tourer saranno svelate in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles, in programma dal 9 al 18 gennaio 2026, anticipando una serie di novità che rafforzano il posizionamento “made in Germany” del progetto.

La nuova Opel Astra sarà svelata in anteprima mondiale tra poche settimane al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Il restyling introdurrà elementi di rilievo, tra cui il logo Opel illuminato integrato nella parte anteriore, presentato per la prima volta su Opel Astra, i fari adattivi Intelli-Lux HD con funzione antiabbagliamento e i sedili ergonomici Intelli-Seat forniti di serie. Il team di sviluppo ha mantenuto l’impegno verso la filosofia “Greenovation”: gli interni sono costruiti esclusivamente con materiali riciclati, mentre la versione completamente elettrica Astra Electric garantisce un’autonomia fino a 454 chilometri (WLTP) per una mobilità locale a emissioni zero più estesa.

“La nostra nuova Opel Astra è più grintosa, moderna e sostenibile che mai”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel. “Con nuovi dettagli di design e tecnologia, come il fulmine Opel illuminato nel nuovo frontale del marchio e gli innovativi fari IntelliLux HD, portiamo la nostra bestseller nella categoria delle compatte a un livello superiore. La nuova Astra ispirerà i clienti e consoliderà il successo decennale della nostra categoria compatta”.

Gli appassionati di Opel lo noteranno a prima vista: la nuova Astra vanta un design rinnovato, in particolare nella vista anteriore, che si ispira in modo significativo alla recente concept car ad alte prestazioni, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Il caratteristico volto del marchio, l’Opel Vizor, appare più sottile e scolpito con ancora più precisione. Al centro ora si trova il fulmine Opel illuminato, che ha debuttato come elemento distintivo sul SUV top di gamma, la Grandland. L’emblema centrale del marchio, ora illuminato, funge anche da punto di partenza per le fasce luminose che si estendono orizzontalmente nei fari e verticalmente fino alla piega del cofano.

Anche in questo caso il design si basa sulla Corsa GSE Vision Gran Turismo. Il risultato: la bussola Opel, illuminata per la prima volta e che funge da elemento guida del design del veicolo, è più enfatizzata che in precedenza; la nuova Astra appare ancora più affilata, tecnologicamente più avanzata e moderna.

I nuovi design dei cerchi in lega da 17 e 18 pollici sono accattivanti tanto quanto le nuove vernici metallizzate “Contour White” e “Clover Green”. In abbinamento al tetto nero cobalto a contrasto opzionale, sottolineano l’aspetto esclusivo della vettura.

Unica nel segmento delle compatte è la tecnologia di illuminazione utilizzata su entrambi i lati dell’Opel Vizor della nuova Opel Astra. Opel Grandland è stata ancora una volta fonte di ispirazione: gli innovativi fari anteriori Intelli-Lux HD sono ora disponibili anche per Astra e Astra Sports Tourer. Questi fari anteriori adattivi e antiabbagliamento sono composti da oltre 50.000 elementi e oscurano i veicoli che sopraggiungono in senso contrario e quelli che precedono in modo ancora più rapido e preciso rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice. Allo stesso tempo, il fascio di luce davanti al veicolo può essere regolato digitalmente in modo completo, guidando intuitivamente la linea di sguardo del guidatore lungo la strada in curva.

A seconda dell’angolo di sterzata, un modulo di illuminazione aggiuntivo si attiva sul lato corrispondente del veicolo, illuminando la strada in modo ancora più efficace lateralmente ed evitando così i “punti neri” in curva. In caso di maltempo o nebbia, Intelli-Lux HD reagisce anche al potenziale abbagliamento causato dalla pioggia e regola di conseguenza l’intensità luminosa per ridurre questo effetto sui veicoli che sopraggiungono in senso contrario. Infine, la tecnologia di illuminazione ad alta risoluzione protegge la vista del conducente di Astra. Il sistema riconosce i segnali stradali presenti sulla strada e attenua l’intensità luminosa dei LED in modo che il riflesso dei segnali non abbagli il conducente.

Il nuovo look, che porta Astra a un livello superiore, si riflette anche negli interni. I conducenti e i passeggeri di Astra possono godere di un abitacolo dal design ancora più pulito e di un comfort superiore. La nuova Astra offre un comfort di seduta ancora maggiore rispetto al passato in ogni versione. A partire dalla versione base, i sedili Intelli-Seats, sviluppati appositamente da Opel e disponibili per la prima volta su Astra, saranno di serie. Questi sedili presentano una speciale rientranza che attraversa il centro del cuscino del sedile, che, ispirata al design delle selle delle biciclette da corsa, riduce la pressione sul coccige. Questa caratteristica ergonomica brevettata Intelli-Seat garantisce un comfort di guida rilassato, anche nei lunghi viaggi.

Inoltre, i clienti Astra possono scegliere il comfort di seduta più adatto alle proprie esigenze. Ad esempio, sono disponibili sedili anteriori multi-regolabili e certificati AGR per guidatore e passeggero, dotati di rivestimento ReNewKnit, riscaldamento multi-livello, supporto lombare elettropneumatico, massaggio e funzioni memory. Questo monomateriale, con il suo pregiato aspetto scamosciato, è riciclato e riciclabile al 100% e, a differenza dei materiali compositi, non richiede complessi processi di separazione. Questo riduce l’ impronta di CO2 e contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti.

Oltre ai rivestimenti dei sedili riciclati al 100%, negli interni di Astra sono stati utilizzati numerosi altri tessuti e finiture superficiali che consentono di risparmiare risorse. Allo stesso tempo, l’abitacolo e le interfacce utente del sistema di infotainment multimediale e di altre funzioni sono stati riprogettati per essere ancora più chiari, intuitivi e facili da usare.

Anche la salvaguardia delle risorse è stata un obiettivo chiave nell’ulteriore sviluppo della gamma di propulsori elettrificati. Con la sua batteria da 58 kWh, Astra Electric offrirà un’autonomia a zero emissioni locali fino a 454 chilometri (WLTP ), consentendo ai conducenti di Astra Electric di percorrere circa 34 chilometri in più rispetto a prima della prima ricarica. Un’altra novità ed estremamente pratica: Astra completamente elettrica offre per la prima volta la tecnologia V2L (Vehicle to Load), che consente ai conducenti di caricare dispositivi esterni come e-bike o attrezzature simili nella loro destinazione di vacanza senza dover ricorrere ad altre fonti di energia.

Nonostante tutti questi cambiamenti, i clienti di Opel Astra possono continuare a fare affidamento sui comprovati punti di forza di questa bestseller della categoria compatta. A seconda della versione, la berlina offre già fino a 1.339 litri di spazio per i bagagli nel vano posteriore con i sedili abbattuti. Astra Sports Tourer offre un volume di carico massimo di 1.634 litri. Inoltre, gli schienali dei sedili posteriori della station wagon compatta possono essere abbattuti in modo flessibile con un rapporto 40:20:40.

Ulteriori informazioni sulle nuove caratteristiche e sull’ampia gamma di motorizzazioni della nuova Opel Astra e Opel Astra Sports Tourer saranno disponibili in occasione della première mondiale a Bruxelles, all’inizio del 2026.