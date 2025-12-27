Nuova Fiat Multipla: anche in America sognano il suo ritorno e lo immaginano così

Il noto sito americano Carscoops.com nelle scorse ore ha pubblicato un articolo a firma di Thanos Pappas in cui si parla di una Nuova Fiat Multipla. A quanto pare anche in America sognano il ritorno del mitico modello e hanno deciso di immaginarlo attraverso un render che, come dicono loro stessi, è chiaramente basato sul recente concept Citroen Elo. Questo modello in effetti anche a noi ha subito fatto pensare alla Multipla trattandosi di un minivan da 6 posti. A quanto pare non siamo i soli ad ipotizzare che questo concept di Citroen possa essere utilizzato come base di partenza per alcuni futuri modelli tra cui anche una possibile new entry per la gamma Fiat erede della celebre vettura anni ’90.

Un render su base di Citroen Elo immagina così il design di una ipotetica, futura, nuova Fiat Multipla

Questa idea non sembra poi così azzardata. Del resto come vi abbiamo scritto in altri nostri articoli di una nuova Fiat Multipla aveva parlato lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois che prima aveva pensato di usare il nome per uno dei futuri SUV, poi però pare abbia cambiato idea dicendo che un nome di questo tipo sarebbe tornare nella gamma della casa torinese solo nel caso di modelli coerente con la vettura del passato quindi un minivan a 6 posti.

Questo concept Citroen ELO è esattamente un minivan a 6 posti che in futuro troverà spazio anche nel mondo reale e il fatto che molto spesso Fiat finisca per realizzare modelli derivati da Citroen come successo con Topolino, Grande Panda e i futuri SUV in arrivo nel 2026, ci porta a pensare che lo stesso possa accadere anche con questa vettura. Di conseguenza appare assai probabile che in tal caso venga rispolverato il nome Multipla che ancora oggi fa discutere e divide gli appassionati di tutto il mondo.

Con modifiche minime al suo design, Fiat potrebbe lanciare una variante propria della Elo, condividendo comunque i costi di sviluppo con Citroen, se mai una coppia di minivan di questo tipo dovesse arrivare sulle strade. Un chiaro richiamo visivo è presente nell’impianto di illuminazione. Il concept render proposto da Carscoops presenta LED rotondi abbinati a sottili luci diurne posizionate alla base del parabrezza, si tratta di un chiaro riferimento ai fari sovrapposti a due livelli che hanno reso famosa la Multipla del 1998. Un frontale leggermente rielaborato, con superfici più lisce e il nuovo logo Fiat, completa l’aggiornamento.

Gran parte della carrozzeria da 4,10 metri riprende il design della Citroën ELO, eccetto la zona posteriore, dove i fanali a UFO potrebbero essere sostituiti da versioni a forma di pillola, ispirate al carattere giocoso della Fiat Topolino. Per completare l’insieme, il concept sfoggia cerchi in lega dallo stile retrò, derivati dalle versioni celebrative della Fiat 500, e una gamma colori esterni più vivace. Un discreto rivestimento in plastica attorno ai passaruota, coordinato con paraurti e inserti delle portiere, conferisce un aspetto robusto e pronto per l’uso quotidiano.

Il layout interno mantiene la filosofia del concept Citroën: sei sedili singoli, guida centrale, e la possibilità di rimuovere o riorganizzare i posti per materassini gonfiabili e vani modulari, rendendo il veicolo ideale per la famiglia e le avventure. Essendo pensato per una piattaforma elettrica, non ospita motori a combustione; un propulsore posteriore compatto e una batteria ridotta bastano per la città e brevi fughe fuori porta.

La Fiat Multipla originale, ideata da Dante Giacosa nel 1955, era compatta ma sorprendentemente spaziosa, con sei posti e bagagliaio capiente. La seconda generazione del 1997, pur caratterizzata da un design audace, continuava a privilegiare la funzionalità. Una nuova generazione moderna ed elettrica potrebbe rappresentare una reinterpretazione eccentrica ma sicuramente fedele alla tradizione di questo mitico modello.