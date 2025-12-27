Alfa Romeo Tesa GT: quando il biscione incontra la precisione svizzera

Alfa Romeo continua ad ispirare con la sua storia e le sue auto i creatori digitali presenti sul web che spesso prendono spunto dalle auto del suo glorioso passato per immaginare ipotetiche future auto della casa milanese che si prepara ad affrontare un 2026 impegnativo. E’ questo il caso di Angelo Berardino che già in numerose occasioni ha dato modo agli appassionati di poter ammirare le sue creazioni in alcuni casi ispirate a celebri modelli del passato in altri invece del tutto inedite. Oggi vi parliamo della sua ultima creazione. Non si tratta di un’auto qualunque, ma di un vero e proprio strumento di precisione. Questo è il messaggio lanciato dal designer digitale, che su LinkedIn ha condiviso un render originale dedicato alla casa automobilistica italiana. Anche in questo caso si tratta del frutto di un progetto personale e visionario. Parliamo di Alfa Romeo Tesa GT, un’auto frutto della fantasia del suo creatore.

Alfa Romeo Tesa GT è l’ultima creazione virtuale di Angelo Berardino

Nel suo post, Berardino racconta come l’idea sia nata in un momento di riflessione, subito dopo le festività: “Mi sono svegliato con una visione nitida: accendere le luci circolari di un’idea nuova”, scrive. Il concept Alfa Romeo Tesa GT prende ispirazione dal calibro a orologio Tesa, strumento di micromeccanica svizzera dove ogni millesimo di precisione conta.

Anche il colore della carrozzeria di questa ipotetica visionaria Alfa Romeo Tesa GT è scelto con cura: un giallo paglierino che richiama quello del quadrante del calibro, elegante, tecnico e fuori dai canoni tradizionali dell’automotive. Linee tese, superfici scultoree e dettagli moderni guardano al futuro senza dimenticare il DNA del Biscione.

Secondo Berardino, il progetto nasce dal desiderio di combinare la passione per le quattro ruote con l’accuratezza della micromeccanica, offrendo una nuova interpretazione dello stile Alfa Romeo. Il designer invita inoltre la sua rete a commentare: “Cosa ne pensa la mia rete di questa ‘misura’ di stile?”

Questa Alfa Romeo Tesa Gt rappresenta dunque un esempio emblematico di come il mondo digitale e il design automobilistico possano fondersi, dando vita a creazioni che vanno oltre il veicolo stesso, trasformandolo in un oggetto di arte e precisione e dando origine ad ipotesi suggestive come quella di cui vi parliamo in questo nostro articolo.