Nuova Fiat Punto: il CEO Francois ammette di aver detto no al suo ritorno ma lascia una porta aperta per il futuro

Olivier François, attuale CEO di Fiat, ha rivelato che una delle prime decisioni strategiche prese quando è entrato in carica nel 2011 è stata quella di cancellare lo sviluppo di una nuova Fiat Punto. Secondo François, il nuovo progetto aveva un design gradevole, ma mancava di quel carattere distintivo e di quell’iconicità che contraddistinguono i modelli di maggior successo del marchio.

Francois ammette di aver detto no ad una nuova Fiat Punto in favore della Grande Panda ma in futuro tutto è possibile

Il dirigente di Fiat ha spiegato che, sebbene una nuova Fiat Punto potesse avere un certo appeal sul mercato europeo, le sue possibilità di affermarsi a livello globale erano piuttosto limitate. In particolare, il design e le caratteristiche della vettura non si adattavano alle esigenze e alle preferenze dei mercati chiave per Fiat al di fuori dell’Europa, come il Sud America e l’Africa. Per questo motivo, la casa automobilistica ha scelto di focalizzarsi su modelli più versatili e adatti a un’ampia gamma di clienti a livello internazionale, privilegiando veicoli con un’identità più forte e riconoscibile.

Al contrario, il CEO di Fiat desiderava un modello che potesse avere una portata globale e ottenere volumi di vendita significativamente più elevati. Secondo lui, erano i veicoli con caratteristiche più versatili, come quelli appartenenti al segmento degli utilitari e dei crossover compatti, ad avere un appeal internazionale, piuttosto che le tradizionali utilitarie.

Da questa visione è nata l’idea della Grande Panda, un’auto progettata per combinare la praticità di una hatchback con l’assetto rialzato e la robustezza di un SUV compatto. Questo concetto era presente nella mente di François fin dal momento in cui decise di interrompere lo sviluppo della nuova Punto. Tuttavia, per trasformare questa idea in un modello concreto e ben definito, è stato necessario attendere l’arrivo di François Leboine nel 2021. Proveniente da Renault e Dacia, il designer ha avuto un ruolo determinante nel dare forma e identità al progetto, traducendo la visione del CEO in una vettura dal design distintivo e adatta a diversi mercati globali.

La vettura che ha preso forma da questa visione è diventata la Grande Panda, un modello che incarna il concetto di praticità e versatilità tipico della Fiat. Tuttavia, il CEO Olivier François non ha escluso completamente la possibilità di introdurre in futuro un’auto più vicina alla filosofia della storica Punto.

Secondo François, l’evoluzione del mercato automobilistico e la crescente attenzione all’efficienza dei veicoli elettrici potrebbero modificare le attuali preferenze dei consumatori. Se la ricerca di una maggiore autonomia e di migliori prestazioni aerodinamiche dovesse spostare l’attenzione dai SUV verso vetture più basse e leggere, come le berline compatte, allora una nuova Fiat Punto, che qui vi mostriamo in un render di Mirko del Prete, o una sua erede potrebbe tornare ad avere senso.

“Se una nuova Fiat Punto fosse caratterizzata da un design particolarmente elegante e sportivo, allora potrebbe integrarsi perfettamente nella nuova era dell’elettrificazione”, ha dichiarato François. Attualmente, Fiat non ha piani concreti per lo sviluppo di un’auto di questo tipo, ma il marchio rimane aperto a valutare nuove opportunità in base all’evoluzione del mercato globale.