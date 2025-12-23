Nuova Jeep Renagade: il 2026 sarà l’anno della verità

Nuova Jeep Renegade è al momento forse il più grande mistero relativo al futuro di Jeep. Infatti ora come ora non vi sono conferne ufficiali circa un suo ritorno, a differenza di altri modelli. Tuttavia nonostante ciò, sono in molti a pensare che alla fine il suo rientro nella gamma di Jeep si possa effettivamente verificare. Del resto parliamo di un modello uscito di produzione in Europa ad ottobre che ha sempre fatto bene nel corso della sua lunga carriera e che ancora per diversi anni continuerà ad essere venduto in Sud America dove tra l’altro presto subirà un nuovo aggiornamento estetico e meccanico.

Nel 2026 capiremo finalmente se, come e quando una nuova Jeep Renegade farà ritorno nella gamma della casa americana

Alcuni ritengono che sia proprio la Jeep Avenger la sua erede e ciò è vero ma solo in parte. Renegade infatti aveva delle caratteristiche che non troviamo in Avenger un modello decisamente più cittadino e compatto, ed ecco allora aprirsi la possibilità di un ritorno di questo SUV che andrebbe ad affiancare la Avenger nella futura gamma di Jeep che potrebbe continuare a crescere in Europa e nel mondo affermandosi sempre di più come uno dei principali brand globali del gruppo Stellantis. Al momento purtroppo si tratta solo di ipotesi anche se è vero che in passato di un suo possibile ritorno aveva parlato anche lo stesso Antonio Filosa quando era CEO di Jeep.

Da questo punto di vista sono in molti a ritenere che il 2026 che sta per cominciare possa essere un anno fondamentale per capire se davvero una nuova Jeep Renegade si farà oppure no. Con il nuovo piano industriale di Stellantis, che dovrebbe essere rivelato entro la metà del prossimo anno, infatti capiremo quanti e quali modelli arriveranno a rinforzare la gamma di Jeep nei prossimi anni. Li capiremo se, quando e come vedremo una nuova Renegade.

Al momento i soliti bene informati dicono che la nuova Jeep Renegade si farà e che probabilmente il suo debutto avverrà nel 2030. La vettura nascerà su piattaforma STLA Small di Stellantis e molto probabilmente sarà prodotta a Tychy in Polonia. Per quanto riguarda il design sarà sempre squadrato ma con uno stile più vicino a quelle delle ultime vetture lanciate da Jeep compresa la stessa Avenger. Per differenziarsi maggiormente dalla Avenger il modello dovrebbe aumentare ulteriormente le sue dimensioni. Inoltre si dice anche che possa essere maggiormente votato all’off road rispetto alla vecchia generazione andata in pensione da poco. Quanto ai motori è sicura la presenza di diverse versioni elettriche tra cui probabilmente anche qualcuna a lunga autonomia. Non escludiamo la presenza di ibridi anche se molto dipenderà da come si evolveranno in Europa le normative da qui al 2035.