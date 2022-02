Stellantis cerca nuovo personale a Tychy

In Polonia tutto è pronto per l’avvio della produzione dei 3 nuovi B-SUV di Jeep, Fiat e Alfa Romeo che saranno prodotti a partire dalla fine del 2022. Il primo ad arrivare sarà quello di Jeep che come dicevamo è stato confermato per la fine del 2022. Questo dovrebbe essere anche il primo modello completamente elettrico della casa automobilistica americana annunciato nei giorni scorsi dal CEO di Stellantis Carlos Tavares.

Stellantis cerca personale a Tychy dove in futuro saranno prodotti tre nuovi SUV di Jeep, Fiat e Alfa Romeo

Poi nel 2023 toccherà a quello di Fiat. Si tratterà sempre di un B-SUV che farà parte della futura famiglia di Panda. Anche in questo caso il modello arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. A fine 2023 dovrebbe toccare al B-SUV di Alfa Romeo che al momento tutti chiamano Alfa Romeo Brennero anche se il nome non è stato ancora confermato ufficialmente. Con questi 3 modelli la produzione dello stabilimento Stellantis di Tychy aumenterà moltissimo. Si prevedono almeno 300 mila unità all’anno ma forse anche di più

Basti pensare che solo per Alfa Romeo Brennero, le previsioni parlano di 100 mila unità all’anno. I due modelli di Jeep e Fiat dovrebbero vendere ancora di più. Per questo motivo Stellantis in Polonia ha fatto sapere di essere alla ricerca di nuovo personale per la produzione di auto. Non è necessario avere competenze specifiche. Ovviamente l’aver lavorato già in una fabbrica di auto è considerato positivamente da chi dovrà selezionare il personale.

La notizia nelle scorse ore è stata riportata dal giornale polacco journal.pl. Coloro che si vorranno candidare lo dovranno fare prenotandosi telefonicamente per un colloquio oppure facendo domanda tramite il modulo online sul sito Web di Fiat. Questi 3 modelli sono considerati fondamentali per la crescita di Fiat, Alfa Romeo e Jeep in Europa.

Grazie a questi modelli infatti le vendite delle 3 case automobilistiche dovrebbero subire una notevole impennata, dato che i 3 veicoli si inseriranno in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento nel nostro continente. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questi 3 B-SUV nei prossimi mesi.

