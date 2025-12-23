Stellantis: parte da Torino la campagna “Different Drives, One Destination”

Parte da Torino la nuova campagna globale di employer branding di Stellantis, intitolata “Different Drives, One Destination”, un progetto pensato per raccontare dall’interno il valore delle persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del Gruppo. Il punto di partenza non è casuale: lo storico complesso di Mirafiori, simbolo dell’industria automobilistica italiana, fa da sfondo alle prime riprese e diventa il palcoscenico di una narrazione che unisce identità, lavoro e senso di appartenenza.

La campagna rende omaggio alle persone che ogni giorno fanno avanzare Stellantis

Protagonisti della campagna sono dipendenti provenienti da ambiti, culture e percorsi diversi, Claudia, Cristina, Denise, Jessica, Virginia, Jiaqi, Fabio, Giuseppe, Ivan e Vinay, scelti per rappresentare la pluralità di esperienze che convivono all’interno di Stellantis. Attraverso una serie di video e contenuti visivi, che saranno pubblicati nei prossimi mesi, la campagna darà voce alle loro passioni, alle competenze professionali e alle motivazioni personali che li spingono a contribuire ogni giorno alla crescita dell’azienda.

«In Stellantis, le nostre persone sono la scintilla dietro ogni progresso», ha dichiarato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, sottolineando come “Different Drives, One Destination” voglia celebrare l’unicità dei percorsi individuali, mantenendo al centro l’ambizione condivisa che unisce i team del Gruppo a livello globale.

Advertisement

Il progetto coinvolge numerosi dipartimenti e aree strategiche: dal centro stile alla fabbrica dove nasce la Fiat 500 ibrida, passando per Sustainera, il polo dedicato all’economia circolare, fino ai team di ingegneria e marketing. Un racconto corale che mette in evidenza la ricchezza e la diversità delle competenze che guidano il futuro di Stellantis e dei suoi marchi.

La campagna si propone così di unire l’eredità di brand iconici alla passione e al talento delle persone, creando slancio per superare i confini tradizionali e ridefinire l’innovazione nell’industria automobilistica. Dopo Torino, il progetto proseguirà in Francia, dove sono già state realizzate riprese nello stabilimento di Poissy, per poi ampliarsi ulteriormente nel nuovo anno.

Advertisement

“Different Drives, One Destination” sarà diffusa sui canali social di Stellantis, tra cui LinkedIn, Instagram e Glassdoor, evolvendosi nel tempo con l’obiettivo di rafforzare un employer brand unificato, autentico e riconoscibile su scala globale.