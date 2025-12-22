La nuova Alfa Romeo 33 Stradale torna al Museo di Arese

Fino al 6 gennaio, il Museo Alfa Romeo di Arese ospita nuovamente la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, offrendo agli appassionati l’occasione di ammirare da vicino una delle massime espressioni attuali del marchio. Si tratta della seconda esposizione al Museo, dopo il debutto ufficiale del 30 agosto 2023. L’evento segna il ritorno della vettura in Italia, al termine di un tour nordamericano che l’ha vista protagonista nei più prestigiosi appuntamenti automobilistici statunitensi.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è collocata in un’area riservata della sezione “Timeline”, vicino al modello della galleria del vento, a evidenziare il connubio tra design, aerodinamica e prestazioni che caratterizza la nuova supercar Alfa Romeo. L’allestimento permette di apprezzare da vicino l’attenzione ai dettagli, la tecnologia e l’innovazione che rendono questo modello un simbolo dell’eccellenza automobilistica italiana.

Prodotta in soli 33 esemplari, la nuova 33 Stradale segna il ritorno di un’icona ispirata al leggendario modello degli anni ’60 e alla vettura da corsa Tipo 33. Ogni auto è un esemplare unico, realizzato secondo la massima artigianalità, con un’attenzione senza compromessi ai dettagli, coerente con la visione del progetto BOTTEGAFUORISERIE. Sotto il cofano, un V6 biturbo da 630 CV assicura prestazioni straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h, per un’esperienza di guida esclusiva e senza tempo.

Questa autentica opera d’arte in movimento torna in Italia dopo un prestigioso tour nordamericano, che l’ha vista protagonista di alcuni degli eventi automobilistici più esclusivi. Ha debuttato alla Monterey Car Week, con tappe importanti come Motorlux, Hagerty House, The Quail e il leggendario circuito di Laguna Seca. L’auto è stata esposta anche al Petersen Automotive Museum di Los Angeles e a MACCHINISSIMA. Il viaggio si è concluso con la partecipazione al Concours 2025 al Wynn Las Vegas, al Los Angeles Motor Show e ad Art Basel.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale torna protagonista al Museo Alfa Romeo di Arese, luogo iconico riaperto al pubblico il 24 giugno 2015. Articolato in tre sezioni tematiche, Timeline, Bellezza e Velocità, racconta la storia del marchio attraverso modelli iconici, prototipi e contenuti multimediali, accompagnando il visitatore in un viaggio immersivo nella storia e nei valori del marchio. Fino al 6 gennaio il Museo ospita anche una mostra temporanea intitolata “ Colore ”, capitolo conclusivo di un percorso tematico dedicato alle tonalità del Rosso, colore caratteristico dell’Alfa Romeo.