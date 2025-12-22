Ferrari: un nuovo concept visionario celebra l’eredità del cavallino rampante

Nel panorama dell’automotive, dove il futuro delle supercar è sempre al centro del dibattito, le ipotesi si sprecano in particolare quando si parla della casa automobilistica di Maranello. A proposito di ciò, oggi vi segnaliamo l’ultima creazione che il designer Angelo Berardino ha condiviso su LinkedIn. Si tratta di un concept suggestivo che rende omaggio a uno dei custodi più discreti del mito Ferrari: Piero Ferrari.

Un nuovo concept render immagina una futura Ferrari a tre porte come tributo alla storia del cavallino

Il render proposto da Berardino immagina una concept car a tre porte, con un’architettura innovativa ma saldamente radicata nella tradizione della Casa di Maranello. Il nome scelto, “Piero”, non è casuale: rappresenta un tributo all’unico vero erede del fondatore Enzo Ferrari, simbolo di dedizione e custodia del DNA storico del Cavallino Rampante.

“Dedicare questa idea progettuale a Piero Ferrari significa onorare la continuità della storia”, scrive Berardino. Il progetto, seppur virtuale, trasmette la passione autentica di chi vive quotidianamente il mito Ferrari, reinterpretandolo attraverso linee e proporzioni contemporanee, pur mantenendo legami con i valori storici della Casa.

Advertisement

Con questo progetto, Berardino vuole dunque raccontare una storia di passione, continuità e rispetto per il patrimonio Ferrari, stimolando il dibattito sulla possibilità di reinterpretare la tradizione in chiave moderna. Ricordiamo che il 2025 che si sta per concludere è stato un anno ricco di novità per la casa di Maranello che adesso si prepara ad un 2026 che sarà per certi versi ancora più importante in quanto rappresenterà una sorta di nuovo inizio nella storia della casa automobilistica.

Questo grazie principalmente al debutto di un modello che senza dubbio farà parlare a lungo di se. Ci riferiamo naturalmente alla prima Ferrari elettrica che farà il suo debutto nel corso del prossimo anno dopo le prime anticipazioni arrivate nei mesi scorsi.