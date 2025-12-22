La Maserati GT2 celebra i successi del 2025 e guarda già al 2026

La stagione 2025 di Maserati Corse si è chiusa con risultati straordinari, confermando il ritorno trionfale della Casa del Tridente nei campionati per vetture a ruote coperte, ripresi nel 2023, e arricchendo ulteriormente il suo prestigioso palmarès.

Dopo i trionfi del 2025 Maserati GT2 è pronta a primeggiare nelle maggiori serie a ruote coperte di tutto il mondo

Protagonista assoluto è stato Philippe Prette, che al volante della Maserati GT2 del team LP Racing ha conquistato il titolo nella classe Am della GT2 European Series powered by Pirelli, riconfermando il successo ottenuto nel 2024. La stagione di Prette è stata caratterizzata da una performance dominante, con 10 vittorie su 12 gare disputate, che hanno permesso al team LP Racing di assicurarsi il titolo e consolidare la propria leadership nel campionato.

Il 22 novembre, la carriera sportiva di Prette è stata celebrata durante gli SRO Motorsports Group Awards, tenutisi presso la Scuola Grande della Misericordia a Venezia, riconoscendo il suo contributo eccezionale e l’impegno nella stagione 2025, che rappresenta un capitolo significativo nella storia recente di Maserati Corse.

Nel 2026 verrà confermata l’inclusione delle vetture della Casa modenese nel campionato GT2 European Series (al debutto a Monza il 30-31 maggio), con l’adesione di Maserati al progetto SRO GT Academy annunciato all’ultima 24 Ore di Spa.

Questo nuovo format prevede una nuova classe Silver, che assegnerà il titolo SRO GT Academy al vincitore. Una vettura della Casa del Tridente (o di un altro marchio) potrà quindi disputare un’intera stagione nella classe Silver o Pro Am del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, a partire dal 2027.

Uno sguardo al nuovo anno: oltre 20 serie. Oltre 170 gare all’anno. Oltre 100 weekend di gara da gennaio a dicembre. La Maserati GT2 è pronta a primeggiare nelle principali serie a ruote coperte in tutto il mondo. A questa gamma di campionati si aggiunge ora la serie GT Internazionale statunitense che per la prima volta aprirà le porte sia alla Maserati GT2 che alla MCXtrema, nella categoria GTX .

L’International GT Championship porta le più grandi auto GT del momento su circuiti leggendari: la prima gara della nuova stagione si svolgerà a Sebring nel weekend dal 26 febbraio al 1° marzo, seguita da Road Atlanta (12-15 marzo), Lime Rock (21-23 maggio), Mid-Ohio (11-14 giugno), Road America (25-28 giugno), Watkins Glen (16-19 luglio), VIR (17-20 settembre), Laguna Seca (2-4 ottobre), Barber (16-18 ottobre) e COTA (5-8 novembre).

La gamma di competizioni a cui può partecipare la Maserati GT2 è stata quindi ampliata in seguito all’espansione del 2025 in varie serie attraverso il lancio dell’Endurance Pack. La Casa del Tridente si prepara così ad affrontare una nuova stagione importantissima, in cui celebrerà il centenario del suo esordio nelle corse: nel 1926 la Maserati Tipo 26, prima vettura a portare il Tridente sul cofano, partecipò alla Targa Florio e vinse la sua categoria.