FIAT Qubo L: cresce la curiosità attorno alla nuova monovolume

Fiat Qubo L sarà svelata il mese prossimo al Salone dell’auto d Buxelles 2026. In questo evento il gruppo Stellantis sarà protagonista con numerose novità. Sicuramente però la nuova monovolume di Fiat è una di quelle che suscita le maggiori curiosità dato che per il momento rimane avvolto nel mistero. Di questo veicolo sappiamo solo che sarà una monovolume molto versatile e particolarmente adatta per le famiglie numerose che sarà disponibile anche in versione a 7 posti. Sappiamo anche che sarà dotato di un motore diesel e che offrirà ampio spazio, notevole efficienza e grande flessibilità.

Il 9 gennaio debutterà il nuovo Fiat Qubo L: il modello per il momento rimane avvolto nel mistero

Insomma la futura Fiat Qubo L sarà di sicuro un modello molto interessante e che colmerà una lacuna nella gamma di Fiat che ormai da molti anni non disponeva qui in Europa di un modello di questo tipo. Ricordiamo che la Qubo non viene prodotta da diversi anni e attualmente di questo modello non esistono ne foto ne teaser. Questo ovviamente alimenta la curiosità e le indiscrezioni su quello che potrà essere il suo aspetto e le sue principali caratteristiche.

Il nome e la presenza della lettera “L” lasciano ipotizzare una versione a passo lungo della FIAT Qubo, pensata per offrire più spazio e ospitare fino a sette passeggeri, come indicato nella breve descrizione di Stellantis. Tuttavia, è improbabile che il marchio abbia deciso di sviluppare una nuova generazione della Qubo.

Alcuni osservatori ipotizzano invece che FIAT stia valutando un modello pensato specificamente per famiglie numerose o chi necessita di maggiore capacità di carico. La Qubo L potrebbe quindi rappresentare una variante orientata al trasporto passeggeri della FIAT Doblò Maxi, attualmente venduta in mercati esteri come la Turchia. In sostanza, si tratterebbe dell’equivalente di veicoli come Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life o Toyota ProAce City Verso, tutti basati sulla piattaforma EMP2 e disponibili in configurazioni da cinque o sette posti.

In Europa, i monovolume Stellantis sono attualmente offerti solo con motorizzazioni elettriche, ma le dinamiche di mercato potrebbero spingere il Gruppo a reintrodurre anche varianti con motore tradizionale, garantendo maggiore flessibilità ai clienti.

Presto conosceremo la verità. Infatti il Salone dell’auto di Bruxelles 2026 prenderà il via con le consuete conferenze stampa il prossimo 9 gennaio. Ma non escludiamo che qualche succosa anticipazione possa arrivare.