Stellantis al Salone dell’automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione e 2 anteprime mondiali

Dal 9 al 18 gennaio Bruxelles ospiterà la 102ª edizione del Salone dell’Automobile, appuntamento di primo piano per l’industria europea che riunirà circa 75 costruttori e richiamerà oltre 300.000 visitatori. Manifestazione a forte vocazione commerciale, il salone conferma il suo ruolo strategico grazie a un rinnovato dinamismo registrato negli ultimi anni. Stellantis sarà tra i protagonisti con una presenza articolata che coinvolge 11 marchi: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT e Abarth, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel, Maserati, Peugeot e Stellantis Pro One per i veicoli commerciali.

Nel padiglione 5, il Gruppo allestirà uno stand di 5.200 metri quadrati che ospiterà 62 modelli, offrendo una panoramica completa delle sue soluzioni di mobilità, dalla città alla logistica professionale. A Bruxelles Stellantis presenterà anche due anteprime mondiali, a testimonianza di una gamma in costante evoluzione.

Protagonista sarà la nuova Opel Astra, compatta storica che unisce sportività, eleganza e funzionalità, ora caratterizzata da un design ancora più moderno e dal frontale Vizor. Accanto a lei, la nuova Peugeot 408 ribadirà l’approccio audace del marchio, con una silhouette fastback scolpita e dettagli stilistici raffinati che ne esaltano la personalità.

Accanto ai debutti mondiali, il Salone di Bruxelles ospiterà anche tre anteprime europee che ampliano ulteriormente l’offerta Stellantis. Leapmotor porterà sotto i riflettori la nuova B03X completamente elettrica, un modello che combina soluzioni tecnologiche intelligenti, alimentazione a zero emissioni e un’abitabilità flessibile, interpretando il concetto di crossover urbano con un equilibrio tra design e praticità. Fiat presenterà il nuovo QUBO L, veicolo pensato per le esigenze delle famiglie, disponibile anche in configurazione a sette posti e con motorizzazione diesel, capace di coniugare spazio, versatilità e uno stile vivace. Per il mondo professionale debutta invece Fiat Professional TRIS, mezzo elettrico a tre ruote sviluppato per rispondere in modo efficiente alle nuove necessità della logistica dell’ultimo miglio.

Lo sguardo al futuro sarà affidato anche a due concept car. Citroën ELO interpreta una mobilità elettrica accessibile e intelligente, con dimensioni compatte ma interni modulari e sorprendenti, pensati come un vero spazio abitativo multifunzionale. Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, infine, rappresenta una visione estrema delle prestazioni, con numeri da supersportiva e un’esperienza di guida che vive anche nel mondo digitale grazie alla sua presenza su Gran Turismo 7.

Inoltre, Alfa Romeo presenterà un’anteprima speciale che darà il via a un nuovo ciclo di animazioni di prodotto, in concomitanza con il debutto sul mercato belga della Nuova Tonale. Oltre a presentare i suoi ultimi lanci di prodotto DS N°4 e DS N°8, DS Automobiles renderà omaggio al suo reparto corse DS PERFORMANCE con la presentazione della monoposto elettrica DS E-TENSE FE25, l’esposizione della DS PERFORMANCE Line Limited Edition e la presentazione di una creazione unica durante la conferenza stampa del Marchio del 9 gennaio.

Per quanto riguarda Jeep, verrà presentata in anteprima l’Avenger Black Edition, mentre la nuova Compass 4xe farà il suo debutto mondiale insieme alla Wagoneer S per l’Europa. Lancia catturerà inoltre la ribalta con la prima apparizione in assoluto a un salone automobilistico della Ypsilon HF Integrale, la vettura da rally sviluppata da Lancia Corse HF per la categoria WRC2, che rappresenta una pietra miliare fondamentale nella rinascita del marchio.

Infine, Maserati sarà al centro della scena con una gamma curata che metterà in risalto il lusso italiano, la personalizzazione e l’elettrificazione, tra cui le nuove MCPURA Cielo, GranCabrio e Grecale Folgore 100% elettriche, e l’edizione speciale Grecale Lumina Blu che debutterà nel Benelux.

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 riveste un significato speciale anche per Stellantis: il giorno dell’inaugurazione, una giuria internazionale di giornalisti del settore automobilistico annuncerà il vincitore del prestigioso premio “Car of the Year”. Quest’anno, Stellantis compete con due modelli tra i sette finalisti: Citroën C5 Aircross e Fiat Grande Panda, entrambe in rapida ascesa al vertice del segmento B europeo.

Per celebrare l’occasione, Emanuele Cappellano, neo-nominato COO di Stellantis Enlarged Europe, farà la sua prima apparizione pubblica a un evento di settore e Stellantis ha organizzato un ricco programma di conferenze stampa e tavole rotonde per i suoi marchi. Ecco il programma delle conferenze stampa, tutte in programma presso il Padiglione 5 la mattina del 9 gennaio