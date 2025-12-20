Nel 2025, Stellantis sarà ancora leader nel leasing sociale in Francia

Stellantis France, insieme a Stellantis Finance Services, conferma anche nel 2025 la propria posizione di riferimento nel programma di leasing sociale promosso dal governo, in un contesto competitivo ancora più intenso rispetto all’anno precedente. Su un totale di 48.400 veicoli assegnati, il Gruppo ha raccolto 23.400 ordini attraverso i marchi Alfa Romeo, Citroën, FIAT, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Un risultato che vale oltre il 48% delle richieste complessive e che evidenzia la forte attrattività dell’offerta Stellantis, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di mobilità accessibile grazie a una gamma ampia, diversificata e riconosciuta dal mercato.

In Francia Stellantis mantiene il suo impegno nel rendere la mobilità accessibile a tutti

Stellantis, attraverso il suo programma di leasing sociale e in partnership con il governo francese, ha mantenuto il suo impegno a rendere la mobilità accessibile al maggior numero possibile di persone. L’azienda ha mantenuto la promessa offrendo tariffe molto interessanti, come la Citroën ë-C3 a partire da 82 euro al mese o la Fiat Grande Panda a 95 euro al mese. Forte della sua esperienza, quest’anno Stellantis ha ampliato la sua gamma di berline. Chi ha optato per il leasing elettrico ha abbracciato questo approccio, scegliendo auto per gli spostamenti quotidiani che consentono anche di trasportare la famiglia, come la Peugeot e-2008 o la Citroën ë-C3 Aircross.

Tra i 17 veicoli offerti da Stellantis, la Peugeot E-2008 si classifica al primo posto, seguita dalla Peugeot E-208, dalla Citroën ë-C3, dalla ë-C3 Aircross e dalla FIAT Grande Panda. L’operazione di leasing sociale non è ancora del tutto completata, in quanto ha comportato uno stanziamento governativo di 350 milioni di euro, non interamente utilizzato. Ciò dovrebbe consentire di evadere fino a 3.000 ordini.

Advertisement

“Questo successo non sarebbe stato possibile senza l’eccezionale mobilitazione di tutte le nostre reti, che ha aiutato i candidati al leasing a fare le loro scelte, ma anche a preparare i loro dossier per l’amministrazione”, ha sottolineato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia. ” Questo successo è anche un’ulteriore prova dell’attrattiva della nostra offerta e siamo molto lieti di portare la mobilità elettrica in Francia a un livello superiore, rendendola accessibile a tutti “.