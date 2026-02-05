in Stellantis News

Il monovolume torna dalla pensione? Stellantis in prima linea se i SUV costano troppo

Xavier Chardon, CEO Citroën, è stato chiaro: “Anche una reinterpretazione del monovolume può essere una risposta”.

chrysler pacifica

Il monovolume si sta riprendendo la scena in Nord America con inaspettata disinvoltura. Quasi 396.000 unità vendute negli Stati Uniti nel 2025, con un incremento del 20%. In Canada la crescita sfiora il 34%, raggiungendo quasi 43.000 unità, numeri che non si vedevano dal 2020. Il dato più sorprendente? È l’aumento percentuale più alto tra tutti i segmenti del mercato auto, e ogni singolo modello della categoria cresce. Insolito, dicono gli analisti. Miracoloso, potremmo dire.

Le ragioni di questa resurrezione sono prosaiche e brutalmente concrete. I minivan offrono più spazio dei SUV a 7 posti ma costano sensibilmente meno, il che in tempi di inflazione galoppante non è esattamente un dettaglio trascurabile. La Chrysler Pacifica, con oltre 110.000 unità vendute lo scorso anno e un quarto delle immatricolazioni nel segmento, è diventata la beniamina delle società di noleggio e delle famiglie.

chrysler pacifica

Toyota racconta di clienti che usano i minivan per attività all’aperto o per trasportare materiali edili durante ristrutturazioni domestiche. Chrysler aggiunge un tocco demografico: l’arrivo di acquirenti più anziani, neo-nonni e viaggiatori incalliti che nei minivan trovano l’alleato perfetto per i road trip. E poi ci sono i lavoratori autonomi, corrieri di Amazon e freelance vari, che hanno trasformato questi veicoli in uffici mobili decisamente più pratici di qualsiasi crossover.

Chrysler, intuendo il momento, ha presentato il Chrysler Pacifica Grizzly Peak Concept: un minivan travestito da SUV, con trazione integrale e altezza da terra variabile. L’obiettivo è modernizzare l’immagine, renderla meno noiosa, in qualche modo.

E l’Europa? Qui i monovolume restano una nicchia residuale. Non sono stati venduti molti BMW Serie 2 Tourer, Mercedes Classe B o Volkswagen Touran. Stellantis, però, potrebbe davvero crederci. Il concept Citroën Elo promette di reinterpretare il monovolume con architettura moderna e ingombro ridotto.

citroen elo

Xavier Chardon, CEO Citroën, è stato chiaro: “Anche una reinterpretazione del monovolume può essere una risposta”. Una risposta che, se le tendenze americane arriveranno in Europa entro cinque anni come spesso accade, potrebbe ridisegnare il mercato. O almeno restituire dignità allo spazio nel bagagliaio.

