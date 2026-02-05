Fiat: in un video ipotizzato il design della futura E-Car a prezzi low cost

Sembra abbastanza probabile che in futuro come Citroen anche Fiat doti la sua gamma di una E-Car con prezzi low cost che possa collocarsi tra la Topolino e la Pandina nella futura gamma della casa torinese. Al momento è una semplice idea ma vista la direzione intrapresa dall’Unione Europea che pare voglia puntare forte sulla diffusione di queste auto parenti strette delle Key-car giapponesi, ecco che le varie case automobilistiche iniziano a pensarci seriamente. Tra queste anche la casa torinese che potrebbe stupire e non poco.

Un video render immagina così una futura E-Car di Fiat

Nel frattempo sul web sono ovviamente iniziate le ipotesi che immaginano quale potrebbe essere l’aspetto di questo ipotetico futuro modello low cost di Fiat che magari potrebbe anche chiedere aiuto a Leapmotor che grazie alle sue tecnologie potrebbe fornire un grosso contributo per rendere queste auto ancora più economiche. Nel frattempo sul web il creatore digitale Tommaso D’Amico ha immaginato in un video apparso nelle scorse ore sul suo canale di YouTube come potrebbe apparire questa futura E-Car di Fiat.

Si tratta della cosiddetta “Fiat PIKK Concept” la quale secondo il suo stesso autore propone una lettura moderna e intelligente della mobilità urbana, ispirandosi alla praticità delle piccole Fiat del passato e reinterpretandola in chiave attuale. Il progetto mette insieme funzionalità, sostenibilità e tecnologia, con un approccio che rimette al centro le persone e le reali esigenze della città. È una visione che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici, combinando semplicità progettuale e soluzioni digitali evolute per ridefinire il concetto stesso di city car.

Le dimensioni compatte e l’impostazione monovolume di questa ipotetica, virtuale Fiat E-car sono pensate per la vita urbana, con superfici fluide e volumi essenziali che trasmettono robustezza e facilità d’uso. Il design evita inutili complicazioni stilistiche, privilegiando linee pulite e proporzioni equilibrate. Il frontale è caratterizzato da una firma luminosa a LED di forma circolare, evoluta e facilmente riconoscibile, capace di conferire al veicolo un aspetto accogliente. Le fiancate restano sobrie e tese, mentre la coda verticale è studiata per massimizzare lo spazio interno e migliorare l’agilità nel traffico cittadino.

La tinta Tiffany dialoga con il tetto beige chiaro e dettagli minimali, rafforzando un’identità fresca, gentile e senza tempo. I cerchi dal disegno classico reinterpretato in chiave contemporanea sottolineano equilibrio tra tradizione e innovazione. L’abitacolo riprende l’approccio razionale della prima Panda, evolvendolo in un ambiente digitale essenziale: plancia orizzontale, materiali chiari e sostenibili, sedute ergonomiche e interfacce intuitive. L’abitacolo combina display digitali continui, luci ambientali soft e soluzioni intelligenti per gli spazi, offrendo un’esperienza urbana intuitiva, confortevole e tecnologicamente evoluta.

Come dice il suo stesso autore nella descrizione del video, l’ipotetica Fiat PIKK Concept nasce su una piattaforma modulare di dimensioni compatte e prevede diverse soluzioni di motorizzazione, pensate per rispondere a esigenze urbane differenti. D’Amico per questo veicolo ipotizza l’utilizzo di motori che vanno dal 1.0 Hybrid tre cilindri da 70 a 90 CV, ideale per la città, al 1.2 Turbo benzina quattro cilindri da 100-120 CV, più versatile. In reatà se davvero una vettura di questo tipo arriverà sulle nostre strade sarà solo elettrica. Questo almeno secondo quelli che sono i desideri dell’UE che proverà ad incentivare la diffusione di questi veicoli in maniera da rendere alla portata di tutti acquistare nuove vetture.