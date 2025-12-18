Alfa Romeo protagonista al Bruxelles Motorshow 2026

Alfa Romeo sarà presente al 102° Salone dell’Automobile di Bruxelles, dal 9 al 18 gennaio 2026, con uno stand esclusivo pensato per raccontare l’evoluzione del marchio del Biscione. L’allestimento metterà in luce il meglio del design italiano, l’innovazione tecnologica e la dinamica di guida che contraddistinguono la casa automobilistica del biscione. Il Salone di Bruxelles, uno degli eventi automobilistici più rilevanti in Europa, ha superato lo scorso anno i 300.000 visitatori, confermandosi punto di riferimento internazionale per appassionati e operatori del settore, offrendo un’occasione unica per scoprire le novità del mercato e le proposte dei principali costruttori.

Advertisement

Uno stand spettacolare nel Padiglione 5, con la gamma Alfa Romeo che racconta l’evoluzione del marchio

In un contesto così prestigioso, lo stand Alfa Romeo al Padiglione 5 offrirà al grande pubblico l’opportunità di ammirare la gamma del marchio, che incarna la sua espressione più autentica, coniugando bellezza delle forme, tecnologia e il massimo delle emozioni di guida. Questa cornice è anche il momento perfetto per iniziare un 2026 pieno di energia e ambizione: il giorno dell’inaugurazione verrà svelata un’anteprima esclusiva, per dare il via a un ciclo di innovazioni destinate a esprimere ancora più intensamente l’identità del marchio e inaugurare un anno ricco di passione e sportività. Un percorso che porterà Alfa Romeo verso il traguardo dei 116 anni di storia, confermando la continuità di un’evoluzione basata su solide basi e un’identità chiara.

L’attenzione del Salone di Bruxelles si concentra sulla Nuova Tonale, che arriva sul mercato belga pochi mesi dopo il lancio internazionale a Pisa, accolta da 250 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Questa seconda generazione del C-SUV del marchio porta ancora più in alto il carattere sportivo e l’appeal distintivo del design Alfa Romeo, con linee immediate e riconoscibili. La nuova Tonale rappresenta l’impegno del brand nel diffondere nel mondo l’eccellenza italiana, unendo innovazione, estetica e emozioni di guida.

Advertisement

L’evoluzione riguarda non solo le prestazioni, ma anche la capacità di creare un legame più intenso tra vettura e conducente, con tecnologie che esaltano la passione e dettagli che richiamano l’heritage del Biscione. Il Salone di Bruxelles diventa così il punto di partenza di un nuovo capitolo per Alfa Romeo, preparando un 2026 dinamico e ambizioso, in cui il marchio continuerà a costruire il futuro senza mai perdere la propria essenza, fondata su stile, sportività e autenticità.