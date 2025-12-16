Una tonnellata di polvere sopra queste Ferrari 308 GTB gemelle: trent’anni di attesa

Quando una storia inizia con un’auto speciale dimenticata in un garage per decenni, ci si aspetta la solita, triste visione fatta di ruggine e ragnatele. Ma non possiamo che essere felici e stupefatti quando, per pura fortuna, una di queste capsule del tempo riemerge. E questa volta, la storia di questo cosiddetto barn find è doppia, e se si parla di Ferrari non possiamo che parlare di un tesoro.

In un garage del Minnesota, sono state trovate non una, ma ben due Ferrari 308 GTB gemelle, del 1976 e 1977, relegate al buio per 30 anni accanto (niente di meno che) a una DeLorean. Si tratta delle sorelle a tetto fisso della 308 GTS resa famosa in tutto il globo da Magnum, P.I., e l’età del loro letargo è evidente. Una monta pneumatici Michelin anni Settanta sui cerchi dorati, l’altra ha gomme Riken probabilmente non molto più recenti.

Il video pubblicato su YouTube dal prolifico canale WD Detailing documenta il commovente processo di recupero estetico (ma non ancora meccanico) dopo tre decenni di sporcizia, polvere e persino un po’ di muffa sugli interni, effetto dell’umidità di quelle località del Minnesota. Il lavoro è reso più complicato dal fatto che queste Ferrari risalgono all’epoca della verniciatura monostrato, priva dello strato trasparente protettivo.

Le due Ferrari in rosso sono state prese in carico dal figlio dell’ex proprietario, che ha svelato la storia toccante del padre, appassionato di moto. Dopo un incidente che lo lasciò parzialmente paralizzato e con l’uso limitato del braccio destro, l’uomo si innamorò di queste auto. Ma la paralisi non lo fermò. Guidava bene con il cambio manuale a scatto, usando semplicemente la mano sinistra per azionare il meccanismo.Vedere il momento in cui le due vetture passano dal beige polveroso al bianco spumeggiante della schiuma, fino al rosso lucido finale, è quasi catartico.

Come se non bastasse il doppio find, altre due 308 si sono presentate in officina (portate da amici del proprietario). Dopo l’operazione di lavaggio completo dei due tesori Ferrari, la moglie scoppia in lacrime di gioia, probabilmente non solo per i ricordi, ma per la soddisfazione di vedere quell’opera d’arte tanto amata dal defunto marito splendere di nuovo. Proprio come avrebbe voluto lui.