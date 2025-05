Questa Alfa Romeo Montreal dimenticata in un garage è un autentico tesoro nascosto

Quando si pensa alle auto sportive italiane degli anni Settanta, i riflettori si accendono immediatamente su nomi leggendari come la Lamborghini Miura e la Ferrari Dino. E non a torto. D’altronde, queste due icone hanno segnato un’epoca con linee mozzafiato e prestazioni da sogno. Tuttavia, accanto a questi mostri sacri esiste un’altra vettura che merita di essere riscoperta, e parliamo dell’Alfa Romeo Montreal.

Spesso relegata a un ruolo secondario nella storia dell’automobilismo italiano, la Montreal è stata ingiustamente sottovalutata, nonostante il suo fascino e la sua eleganza. Progettata da Marcello Gandini per Bertone, lo stesso genio creativo dietro la Miura, la Montreal fece il suo debutto ufficiale nel 1970.

Nonostante un design audace e raffinato, non ricevette lo stesso clamore mediatico delle sue concorrenti. La sua produzione si concluse nel 1977, e da allora ha vissuto nell’ombra, dimenticata da molti appassionati e collezionisti. Oggi, però, rappresenta una vera occasione d’oro per gli estimatori del vintage automobilistico. Con un valore di mercato che supera facilmente i 50.000 euro, una Montreal in buone condizioni risulta notevolmente più accessibile rispetto a una Miura o a una Dino, che raggiungono tranquillamente cifre a sei o sette zeri nelle aste internazionali.

Uno degli esemplari più scioccanti è recentemente emerso in Oregon, nella città di Astoria. Molto lontano da dove ci aspetteremmo di trovare il capolavoro del Biscione. Ritrovato in un garage, questo modello del 1972 incarna perfettamente il concetto di “tesoro ritrovato”. Equipaggiata con un motore V8 da 2.0 litri a doppio albero a camme, ricostruito e abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti, il sistema di questa Montreal è ancora funzionante e pronto a ruggire.

Il ritrovamento nel garage, però, non è privo di imperfezioni: questa Alfa Romeo Montreal onta cerchi aftermarket, mostra segni evidenti di usura sulla vernice e sulla carrozzeria, e gli interni necessitano di un restauro leggero. Tuttavia, l’abitacolo conserva ancora il suo fascino originale e la meccanica è in piena efficienza.

Il prezzo richiesto è al momento di 60.000 dollari, ma con una lieve trattativa, potrebbe diventare un acquisto davvero conveniente per chi cerca un pezzo autentico di storia Alfa Romeo. La Montreal è in definitiva una bellezza italiana dimenticata, la cui forza risiede al momento proprio nella interessante combinazione di rarità, estetica e motore V8 rombante.