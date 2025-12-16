Fiat Nexus: il SUV visionario che rompe gli schemi e guarda al futuro

Fiat Nexus è il nome scelto per il visionario SUV immaginato su Facebook dal creatore digitale Resto Modgt. Si tratta di un ipotetico futuro modello che rappresenta una sorta di cambio di passo rispetto all’attuale linguaggio stilistico di Fiat. Non si tratta insomma del solito modello retrò che guarda con nostalgia al passato ma di un qualcosa che rompe totalmente con gli schermi attuali del marchio e ipotizza un nuovo linguaggio di stile.

Fiat Nexus: il concept render che sfida l’attuale status quo estetico di Fiat proponendo qualcosa di radicale

Il design è il primo elemento a catturare l’attenzione. Le linee sono tese, scolpite, con superfici pulite ma muscolose che trasmettono solidità e carattere. Il frontale rinuncia alle griglie tradizionali per adottare una soluzione chiusa e tecnica, dominata da una firma luminosa a LED orizzontale a tutta larghezza, impreziosita da un nuovo wordmark FIAT dal taglio moderno.

La presenza su strada è accentuata da un assetto largo e basso, insolito per un SUV, con cerchi oversize total black, passaruota marcati e fiancate carenate che rafforzano l’immagine sportiva e futuristica del veicolo. Nexus sembra pensato più per imporsi visivamente che per mimetizzarsi nel traffico cittadino.

All’interno, l’approccio è altrettanto deciso. L’abitacolo è scuro, high-tech e avvolgente, con materiali inediti come micro-Alcantara tecnica, carbonio satinato e inserti soft-touch dall’estetica industriale. L’illuminazione ambientale rossa è minimalista e funzionale, mentre l’assenza del tetto panoramico sottolinea una scelta precisa: privilegiare una struttura solida e un cockpit orientato al guidatore.

Insomma si tratta indubbiamente di una ipotesi molto suggestiva che però come sappiamo è assai lontana da quelle che sono le intenzioni di Fiat che vuole lanciare una gamma di modelli con uno stile orientato a quello di Fiat Grande Panda come vedremo il prossimo anno quando debutteranno i SUV Giga Panda e nuova Fiat Fastback. Dunque Fiat Nexus è destinato a rimanere solo una mera ipotesi digitale.