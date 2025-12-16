Nuove Maserati Levante e Quattroporte: nel 2026 conosceremo la verità

Maserati ha vissuto un 2025 tremendo con un crollo micidiale di vendite, produzione etc. Sono stati fatti degli errori, questo è evidente ma la situazione comunque potrebbe migliorare rapidamente. Stellantis ha capito dove ha sbagliato ed è intervenuta per cambiare la situazione. Con Santo Ficili e Jean-Philippe Imparato si sta già lavorando alacremente per rimettere il brand in carreggiata come dimostrato ad esempio dalla nascita del programma BottegaFuoriserie da cui usciranno fuori tante novità interessanti. Ma ovviamente per forza di cose si dovrà lavorare anche alla gamma base valutando quanti e quali modelli aggiungere. In particolare ci si chiede se ci sarà spazio ancora per delle nuove Maserati Levante e Quattroporte nella gamma della casa automobilistica del tridente.

Advertisement

Il 2026 sarà l’anno in cui sapremo se ci sarà ancora spazio per le nuove Maserati Levante e Quattroporte

Di nuove Maserati Levante e Quattroporte si parla già da tempo e a lungo il loro arrivo in gamma era sembrato certo. Ad esempio della Quattroporte era stato detto che avrebbe sostituito in un sol colpo la vecchia generazione e anche la Ghibli con dimensioni più contenute rispetto alla vecchia Quattroporte. Della nuova Levante si era detto che probabilmente sarebbe stata prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e ancora oggi l’ipotesi sembra plausibile dato che a Cassino sappiamo con certezza che saranno tre le auto prodotte su STLA Large.

Al momento il loro arrivo è congelato ma le cose potrebbero cambiare già nel corso dei prossimi mesi quando finalmente Santo Ficili svelerà il nuovo piano di rilancio del marchio che potrebbe regalare numerose sorprese. Di certo ci saranno più collaborazioni con Alfa Romeo quasi a rendere le due gamme complementari. Non è un caso che Alfa Romeo abbia rinunciato al segmento E dove invece troveremo le future novità del Tridente.

Advertisement

In particolare nel 2026 avremo conferma se effettivamente il ritorno delle nuove Maserati Levante e Quattroporte come ci auguriamo si concretizzerà oppure no. Quello che sembra sicuro è che il marchio continuerà a far parte di Stellantis nonostante le voci che si sono rincorse negli scorsi mesi in cui si parlava di possibile cessione del marchio a cinesi o arabi. Ma Stellantis non se ne vuole privare ed ecco che il 2026 sarà un anno importante in cui per forza di cose il gruppo dovrà avviare il rilancio del brand destinato a rimanere l’unico marchio di lusso dell’azienda che probabilmente punterà forte su questo marchio così come anche su Alfa Romeo probabile futuro unico brand premium.