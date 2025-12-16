Peugeot, quest’anno il regalo di Natale è lo sconto di 700 euro

Il Natale non è solo panettone a colazione e tavole imbandite per giorni. Per Peugeot è anche il momento perfetto per presentarsi ai clienti con offerte dedicate. La casa del Leone ha lanciato un extra sconto che si aggiunge alle promozioni già in vigore per il mese di dicembre, trasformando l’acquisto di una nuova auto in un possibile regalo sotto l’albero.

L’offerta più golosa del momento della Casa francese è riservata alla Peugeot 208 Hybrid, che beneficia di un bonus di 700 euro. Chi invece preferisce il SUV compatto Peugeot 2008, sia in versione Hybrid che benzina, dovrà accontentarsi di un extra sconto di 400 euro.

Come funziona l’extra sconto Peugeot? Per reclamare la propria fetta di offerta natalizia, è necessario compiere un piccolo sforzo. Basta infatti compilare l’apposito form sul sito ufficiale del costruttore e scaricare il voucher dedicato. Questo prezioso coupon dovrà poi essere esibito in concessionaria al momento della stipula del contratto.

Concentriandoci sull’offerta di punta, la Peugeot 208 Hybrid in allestimento Style (in pratica, quello base), abbiamo sotto il cofano, il celebre motore PureTech di Stellantis, un 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri con 100 CV, affiancato da una piccola unità elettrica da 29 CV integrata nel cambio automatico a 6 rapporti. La potenza arriva a un dignitoso totale di 110 CV.

Il prezzo di listino per questo modello è di 24.820 euro. Grazie alla promozione di dicembre, il prezzo cala a 20.720 euro, a cui si può detrarre l’extra sconto di 700 euro, portando il prezzo finale a 20.020 euro. Con finanziamento, il prezzo promozionale scende ulteriormente a 19.920 euro. L’offerta economica prevede un anticipo di 4.509,16 euro, seguito da 35 rate da 159 euro e una maxi-rata finale di 13.778,42 euro. L’importo totale del credito è di 15.410,84 euro, con un TAN fisso del 6,99% e un TAEG del 9,46%.