Nuova Dodge Durango: ecco la futura generazione del SUV

Parlare ora di una nuova Dodge Durango non è affatto prematuro: il debutto della nuova generazione è effettivamente previsto entro pochi anni, e la notizia non nasce da semplici supposizioni. Secondo informazioni interne, lo stabilimento Jefferson North di Detroit,nel Michigan, riceverà un investimento di circa 130 milioni di dollari per adeguarsi alla produzione del prossimo modello. L’avvio della linea sarebbe programmato per il 2029, il che significa che l’attuale Durango resterà sul mercato ancora per diverso tempo, soprattutto considerando l’arrivo della variante 2026 dotata di motore V8, destinata ad attirare grande attenzione.

Un render immagina così il design della nuova Dodge Durango in arrivo nel 2029

Prima di approfondire ulteriormente, è utile chiarire che le informazioni disponibili restano limitate e basate in parte su proiezioni. Tuttavia, le prime indiscrezioni suggeriscono che la nuova Dodge Durango potrebbe continuare a offrire un V8, mantenendo così una delle caratteristiche più apprezzate del modello. In alternativa, o in aggiunta, il SUV potrebbe adottare il propulsore Hurricane 3.0 biturbo a sei cilindri in linea, soluzione già utilizzata in altri modelli del gruppo. Non è esclusa, infine, una versione ibrida, che amplierebbe l’offerta e rispecchierebbe l’evoluzione tecnologica del marchio in direzione di una gamma più efficiente e diversificata.

A proposito di quello che potrebbe essere il futuro stile della nuova Dodge Durango, oggi vi mostriamo un render realizzato dal creatore digitale Digimods Design che su YouTube ha immaginato così lo stile del futuro SUV del marchio americano di Stellantis. Anche questa volta come in precedenti render di altri artisti il modello mantiene le attuali dimensioni ma con uno stile rinnovato che ricorda molto da vicino quello della recente Dodge Charger. Ovviamente non sappiamo ancora se sarà effettivamente questo il suo stile ma indubbiamente si tratta di un’ipotesi molto affascinante e interessante per un modello che anche in futuro continuerà ad avere un ruolo centrale nella gamma della casa americana che Stellantis ha intenzione di far crescrere nei prossimi anni per aumentare le sue quote di mercato in Nord America.