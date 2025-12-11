Jeep: dopo 15 anni di assenza torna a vendere le sue vetture anche a Taiwan

Dopo una pausa di 15 anni, il leggendario marchio americano Jeep, atteso da tempo dagli appassionati di fuoristrada taiwanesi, torna ufficialmente a Taiwan da ieri 10 dicembre 2025. Questo è più di un semplice ritorno del marchio: simboleggia un momento cruciale in cui l’iconico emblema, incarnando lo spirito di libertà, la cultura dell’avventura e l’anima autentica americana, mette nuovamente piede sul suolo taiwanese.

Jeep festeggia il ritorno a Taiwan dopo oltre 15 anni di assenza

Fin dalla sua nascita negli Stati Uniti nel 1941, Jeep ha sfruttato il suo DNA puro da fuoristrada e il suo coraggioso spirito esplorativo per plasmare il prototipo della cultura off-road globale, ispirando innumerevoli avventurieri ad attraversare confini sconosciuti e ad ampliare i propri orizzonti. Per oltre ottant’anni, Jeep è stata più di un semplice veicolo: è uno stile di vita e rappresenta un sistema di valori che osa superare i propri limiti e perseguire la libertà.

Oggi, PG UNION, distributore generale esclusivo di Jeep, non solo ha annunciato il ritorno del marchio sul mercato taiwanese, ma ha anche inaugurato il lancio ufficiale a Taiwan della leggenda classica più essenziale e iconica del marchio, la Jeep Wrangler. L’evento di lancio del marchio è stato onorato dalla presenza del Direttore Generale dell’Amministrazione Doganale del Ministero delle Finanze, Eddie Peng, nonché di rappresentanti dell’American Institute in Taiwan (AIT) e della Camera di Commercio Americana (AmCham). Questo incontro simbolico non solo sottolinea il significato storico e culturale di Jeep come marchio automobilistico americano più rappresentativo, ma evidenzia anche il simbolismo unico della Jeep Wrangler come icona per eccellenza di libertà e avventura, la vera incarnazione dello spirito libero. Rappresenta inoltre un nuovo capitolo nei crescenti scambi industriali, culturali e di stile di vita tra Taiwan e gli Stati Uniti.

Bob Graczyk, Head of Jeep Brand International, ha espresso i suoi saluti al mercato taiwanese tramite un video durante l’evento di lancio. Ha affermato che il ritorno del marchio americano a Taiwan dopo 15 anni non rappresenta solo una pietra miliare cruciale per il marchio, ma simboleggia anche l’inizio di un nuovo capitolo di collaborazione tra Jeep e il mercato taiwanese. Ha sottolineato che Jeep, in quanto uno dei marchi automobilistici americani più rappresentativi, ha valori fondamentali di libertà, autenticità ed esplorazione che sono altamente compatibili con il mercato taiwanese.

Jeep è impegnata in uno sviluppo sostenibile e a lungo termine a Taiwan e continuerà a introdurre altri prodotti di nuova generazione sullo sfondo di relazioni commerciali sempre più strette tra Taiwan e Stati Uniti. Bob Graczyk ha inoltre sottolineato che la Jeep Wrangler, lanciata contemporaneamente a Taiwan, è prodotta negli Stati Uniti ed è il modello classico che meglio rappresenta lo spirito più puro del marchio Jeep, con la speranza che accompagni i consumatori taiwanesi in nuovi viaggi di esplorazione.