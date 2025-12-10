Fiat Argo raggiunge le 700.000 unità prodotte in Brasile

Riconosciuta per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, la versatilità e l’efficienza, la Fiat Argo celebra le 700.000 unità prodotte nello stabilimento Stellantis Automotive di Betim (MG). Con oltre 92.000 unità vendute da inizio anno, il modello di Fiat si posiziona al terzo posto tra le 10 auto più vendute in Brasile nel 2025, rafforzando il suo ruolo di leader nel settore.

Advertisement

Arrivata sul mercato nel 2017 Fiat Argo ha raggiunto il traguardo delle 700.000 unità prodotte

Fiat Argo è arrivata nel 2017 con l’obiettivo di soddisfare diversi profili di pubblico e percorsi, affermandosi rapidamente come uno dei modelli più significativi della sua categoria. La sua versatilità, unita a design, modernità ed efficienza, hanno reso la berlina un’alleata essenziale per affrontare le sfide della vita quotidiana in modo pratico e innovativo.

Dal punto di vista costi-benefici, nel 2023, quando il modello ha iniziato a offrire versioni con cambio CVT a sette rapporti, abbinato al motore 1.3 Firefly da 107 CV, il modello è stato riconosciuto come uno dei veicoli automatici più economici della sua categoria. Questa combinazione garantisce prestazioni eccellenti e consumi urbani fino a 12,8 km/l, rafforzando l’efficienza e la competitività di Argo sul mercato.

Advertisement

Nella sua gamma 2026, disponibile in 4 versioni, Fiat Argo è diventata più moderna che mai e ora offre il mirroring wireless per Android Auto e Apple CarPlay nelle versioni con centro multimediale, offrendo un’esperienza di guida ancora più fluida e moderna.

“Raggiungere le 700.000 unità prodotte rafforza non solo l’importanza di Fiat Argo sul mercato, ma anche la fiducia che i clienti ripongono in Fiat. Argo è un esempio di come il marchio riesca a soddisfare le esigenze del consumatore brasiliano, con tecnologia, prestazioni e un eccellente rapporto costi-benefici”, sottolinea Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America. Oltre che in Brasile, la Fiat Argo è venduta anche in altri paesi dell’America Latina, come Argentina, Uruguay e Paraguay.