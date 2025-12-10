Peugeot 208 GT Hybrid è stata premiata come Hatchback dell’anno dalla rivista RodaRio

La nuova Peugeot 208 GT T200 Hybrid in Brasile è stata eletta Berlina dell’Anno 2025 ai RodaRio 2025 Awards, riconoscimento conferito dalla rivista RodaRio Magazine e da una giuria composta esclusivamente da giornalisti automobilistici. La premiazione della seconda edizione si è svolta martedì 9, celebrando le qualità del modello, dotato di un motore mild hybrid, un design moderno e deciso, e della caratteristica firma luminosa a LED con gli iconici artigli del Leone, simbolo del brand, integrati nei fari. Il premio valorizza anche le nuove tecnologie di connettività offerte dalla vettura, che rafforzano il posizionamento della 208 GT T200 Hybrid nel segmento delle compatte avanzate.

Il premio ribadisce l’importanza della nuova Peugeot 208 GT Hybrid, che unisce prestazioni, tecnologia e maggiore efficienza

Tra i fattori che hanno fatto guadagnare alla vettura il riconoscimento, il motore 1.0 Turbo 200 Flex da 130 CV, il più potente del suo segmento, abbinato a un motore elettrico da 12 V che garantisce risposte rapide e consumi ridotti nella guida urbana. Funzioni come l’e-Braking e l’e-Coasting aiutano a recuperare energia in frenata e decelerazione, immagazzinandola per un utilizzo successivo. Il sistema Advanced Start & Stop assiste l’avvio e l’arresto del veicolo.

In termini di connettività, la berlina è dotata del sistema multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3″, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Il quadro strumenti i-Cockpit 3D Hybrid visualizza in tempo reale le informazioni provenienti dal sistema ibrido, consentendo al conducente di monitorare facilmente e direttamente il funzionamento delle modalità energetiche.

Tra i sistemi di assistenza alla guida, il modello include l’avviso di collisione e la frenata di emergenza, il rilevamento della stanchezza del conducente, l’avviso di abbandono della corsia e la correzione automatica del veicolo, oltre a una telecamera posteriore, sensori di parcheggio, controllo elettronico della stabilità, assistenza alla partenza in salita e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Queste funzionalità completano il pacchetto efficienza della Nuova Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT e ne rafforzano l’evoluzione nella categoria delle berline compatte.

In termini di design, il modello si distingue per l’illuminazione distintiva di Peugeot, con fari Full LED accompagnati da luci diurne DRL e fanali posteriori a LED nell’iconica forma ad “artiglio di leone”, interconnessi da una fascia nera lucida che percorre l’intera larghezza del posteriore. È inoltre dotato di un tetto panoramico apribile, che offre maggiore ventilazione, luce naturale e una sensazione di spaziosità.