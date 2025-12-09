Stellantis ritarderà anche i modelli su STLA Small tra cui un’Alfa Romeo per introdurre motori termici

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia e più precisamente dall’importante quotidiano economico finanziario Les Echos numerosi modelli di Stellantis che dovrebbero essere prodotti su piattaforma STLA Small arriveranno sul mercato in ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente. Questo a causa di alcuni ritardi relativi alla nuova piattaforma che a quanto pare sarebbero legati all’introduzione di motori termici nelle gamme dei futuri modelli. Tra le vetture colpite le future Peugeot 208 e Opel Corsa ma anche auto di altri brand tra cui probabilmente la stessa Alfa Romeo che come vi abbiamo scritto in diverse occasioni si vocifera potrebbe lanciare un nuovo modello proprio su questa piattaforma nel corso dei prossimi anni.

Stellantis ritarda il lancio dei modelli su STLA Small tra cui forse anche una Alfa Romeo per implementare motori termici

Secondo Les Echos la nuova Peugeot 208 sarà in vendita solo nell’estate del 2027. All’inizio dell’anno, l’uscita era ancora prevista per la primavera del 2027. Per quanto riguarda la futura Opel Corsa, cugina della 208, erediterà la nuova piattaforma 100% elettrica all’inizio del 2028. Basata sulla stessa base tecnica, la Peugeot 2008 uscirà a maggio 2028. Secondo le informazioni che ci arrivano dalla Francia, seguirà un nuovo modello per Peugeot, anch’esso basato sulle stesse basi tecnologiche, l’equivalente di un piccolo SUV, la 3008, che ricorda la recente Symbioz di Renault, come sarebbe trapelato sempre secondo il giornale francese da diverse fonti vicine ai progetti del marchio.

Anche in questo caso il problema sarebbe quello di adeguare la piattaforma STLA Small all’introduzione di motori termici dato che inizialmente era previsto che su questa base sarebbero derivate solo ed esclusivamente vetture 100 per cento elettriche. Si tratta insomma della stessa problematica che ha causato il rinvio del debutto delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia.

Tornando alla questione legata ad Alfa Romeo, che poi è quella che ci interessa maggiormente, su piattaforma Stellantis STLA Small dovrebbe nascere quel famoso modello da collocare tra Junior e la futura Tonale lungo circa 4,3 metri che secondo alcuni sarà un crossover secondo altri l’erede di Giulietta. Questa vettura molto probabilmente sarà prodotta a Pomigliano e inizialmente si parlava del 2028. A questo punto però sembra assai difficile ipotizzare il suo arrivo prima del 2029 o addirittura del 2030.

Fonti interne rivelano che la situazione resta in costante mutamento, influenzata dai segnali del mercato, dalle incertezze normative dell’Unione Europea e dalle nuove direttive strategiche introdotte da Antonio Filosa. Questo contesto di instabilità sta creando forti pressioni su un calendario industriale già sfidante, complicato dalle ambiziose iniziative legate alla transizione elettrica. Le aziende si trovano così a dover adattare continuamente piani e investimenti, bilanciando innovazione tecnologica e vincoli produttivi, mentre cercano di mantenere competitività e rispetto dei tempi. La combinazione di fattori esterni e riorganizzazioni interne rende il percorso verso l’elettrificazione più complesso e richiede un’attenta gestione delle priorità industriali e strategiche.