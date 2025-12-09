Nuova Peugeot 308 eleva il piacere di guida a un livello completamente nuovo

Nuova Peugeot 308 eleva nuovamente l’esperienza di guida grazie a un design raffinato, una dinamica ulteriormente migliorata e un’ampia gamma di motorizzazioni: elettrica, ibrida, ibrida plug-in e diesel. Tra queste spicca la nuova Peugeot E-308, ancora più efficiente. L’offerta si articola negli allestimenti Style, Allure, GT, GT Exclusive e Business, tutti progettati in Francia e prodotti nello stabilimento di Mulhouse. Come gli altri modelli del marchio, anche la nuova gamma beneficia del programma Peugeot Care con una garanzia fino a 8 anni o 160.000 km.

Advertisement

Con la nuova Peugeot 308 e 308 SW il piacere di guida ha la priorità con una gamma completa di propulsori raffinati ed efficienti

Sul fronte dello stile, la nuova Peugeot 308 e la 308 SW introducono un frontale inedito, caratterizzato dal primo emblema Peugeot illuminato, integrato in una calandra ora in tinta carrozzeria. Le prese d’aria laterali ottimizzano l’aerodinamica, mentre la nuova firma luminosa a tre artigli, sia all’anteriore sia al posteriore, rafforza la personalità sportiva del modello. I cerchi in lega ridisegnati, disponibili fino a 18”, completano un look più moderno ed efficiente.

Gli interni confermano l’attenzione del marchio per comfort ed ergonomia. Il Peugeot i-Cockpit raggiunge una nuova evoluzione con quadro strumenti digitale – anche 3D sugli allestimenti superiori – touchscreen centrale da 10” e cinque i-Toggle personalizzabili. L’illuminazione ambientale, i sedili certificati AGR e, in opzione, l’impianto audio Focal Premium contribuiscono a un ambiente ricercato e accogliente.

Advertisement

Dal punto di vista tecnico, la nuova Peugeot E-308 offre fino a 450 km di autonomia WLTP grazie al motore da 156 CV e alla batteria da 55,4 kWh utili. La versione ibrida plug-in da 195 CV garantisce un’autonomia elettrica fino a 85 km, mentre l’ibrido da 145 CV offre consumi contenuti e marcia a zero emissioni in città fino al 50% del tempo. Resta disponibile anche il diesel BlueHDi da 130 CV per chi percorre lunghe distanze.

Le nuove funzioni digitali, dagli aggiornamenti over-the-air all’infotainment i-Connect e i-Connect Advanced, fino ai servizi remoti dell’app MyPeugeot, completano un’offerta tecnologica avanzata. La E-308 introduce inoltre il Trip Planner, la funzione Plug & Charge e la predisposizione V2L.

Advertisement

Con un alto livello di materiali riciclati e una cura costruttiva tipicamente francese, le nuove Peugeot 308 e 308 SW confermano la volontà del marchio di coniugare design, piacere di guida e sostenibilità.