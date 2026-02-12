FIAT di nuovo sponsor della nazionale giamaicana di Bob

Alcune collaborazioni entrano nell’immaginario collettivo e resistono al tempo. A oltre vent’anni dalle celebri campagne FIAT del 2001 e del 2010 con Doblò, la squadra nazionale giamaicana di bob torna protagonista accanto al marchio torinese per una nuova avventura sulla neve, questa volta al volante del nuovo Fiat QUBO L.

FIAT riporta in scena il Team di Bob giamaicano: debutta il nuovo QUBO L con lo spot “La Spinta”

Il progetto unisce la tradizione narrativa di FIAT con l’energia, l’ironia e la resilienza che hanno reso iconico il team caraibico. Il risultato è uno storytelling invernale che mette al centro valori come inclusione, spirito di squadra e amicizie inaspettate.

Lo spot, intitolato “La Spinta”, è ambientato tra paesaggi alpini innevati. La squadra giamaicana si ritrova con il proprio QUBO L immobilizzato da una tempesta di neve. Mentre gli atleti cercano di liberarlo, entra in scena uno yeti che, colpito dalla loro determinazione, riesce con un’unica poderosa spinta a rimettere in movimento il veicolo. Da semplice intervento nasce così una nuova alleanza, trasformando l’imprevisto in un viaggio condiviso.

La regia firmata da Fabio Rovazzi, Carlani e Dogana conferisce al film un taglio cinematografico e ironico. Lo yeti diventa metafora dello “extra large”, simbolo di uno spazio capace di accogliere tutti. Non solo un personaggio fiabesco, ma l’incarnazione di un concetto: il QUBO L è progettato per adattarsi a ogni esigenza, anche la più fuori misura.

La campagna sarà diffusa su TV, piattaforme digitali e social network, rafforzando il legame storico tra FIAT e il Team di Bob giamaicano, di cui il QUBO L è oggi sponsor ufficiale. Nella narrazione, lo yeti diventa persino un improbabile influencer, portando online il messaggio di uno spazio “mostruosamente inclusivo”.

Pensato per famiglie dinamiche, il nuovo QUBO L è disponibile in configurazione a 7 posti passo lungo o 5 posti passo corto, negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. L’offerta motori comprende versioni diesel da 100 e 130 CV, benzina ed elettriche. La versione benzina 1.2 da 110 CV è proposta fino al 28 febbraio a 20.950 euro con finanziamento e rottamazione.