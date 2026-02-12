Concorso Italiano UAE 2026: Ferrari, Alfa Romeo e Maserati sul trono | Video

Il Concorso Italiano UAE 2026 ha offerto ai protagonisti e al pubblico dei momenti indimenticabili, con una solenne celebrazione delle auto storiche del Belpaese, senza privarsi però di un adeguato contorno di supercar moderne, capaci di attirare gli sguardi come calamite. Presenti all’appello tante Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo e compagnia bella. I gioielli a quattro ruote di questi marchi si sono contesi gli ambiti premi del concorso di eleganza, giunto alla quarta edizione.

L’evento, organizzato da ZS Classics, noto rivenditore di auto da sogno a Dubai, si tiene ogni anno negli Emirati Arabi Uniti. Qui la concentrazione di capolavori motoristici è molto alta, per via dell’elevata capacità di spesa di tanti residenti, che possono concedersi ogni capriccio materiale, senza battere ciglio. Al Concorso Italiano UAE le auto partecipanti si sino misurate in 4 categorie: Best Original, Best Restored, People’s Choice e Best In Show.

La prima si è focalizzata sulla connessione più autentica con le radici, per premiare le auto meglio conservate. Nella seconda categoria il confronto si è incentrato sulla qualità del restauro, spesso eseguito da artigiani che non hanno nulla da invidiare ai migliori maestri della gioielleria e della orologeria. People’s Choice è stato lo spazio dedicato ai gusti del pubblico, messo con la paletta in mano per esprimere il livello di coinvolgimento rispetto ad ogni esemplare. Il Best in Show, come accade negli altri concorsi di eleganza, ha guadagnato il rango di trofeo definitivo, quello più importante ed ambito, che premia la regina in ogni appuntamento di questa natura.

Ai premi menzionati si è aggiunto quello assegnato dal presidente del Concorso Italiano UAE 2026 (Chairman’s Award). Queste le auto destinatarie dei riconoscimenti:

People’s Choice : Ferrari 365 GT 2+2

: Ferrari 365 GT 2+2 Best Restored : Alfa Romeo 1.6 Spider

: Alfa Romeo 1.6 Spider Best Original : Maserati MC12

: Maserati MC12 Chairman’s Award : Ferrari Daytona SP3

: Ferrari Daytona SP3 Best in Show: Ferrari 365 GT4 BB

L’edizione 2026 del Concorso Italiano UAE si è svolta l’8 febbraio 2026 presso il Dubai Marine Beach Resort & Spa: una perla ricettiva degna dello splendore delle auto messe in vetrina. Sponsorizzato da RM Sotheby’s, questo evento celebra ogni anno il design e la cultura motoristica italiana con modelli iconici della scuola tricolore, in un’atmosfera intonata alla loro classe, nel segno della Dolce Vita.

Insieme alle auto spazio anche per la gastronomia d’eccellenza, il lifestyle e le relazioni sociali fra i collezionisti e tra questi e il pubblico. Nel video odierno possiamo gustare alcuni momenti di questo spettacolare rendez-vous, che ancora una volta non ha deluso le aspettative. Adesso si guarda alla prossima edizione del Concorso Italiano UAE. Sarà ancora una volta uno spettacolo unico ed inebriante.

Fonte | Zs Classics