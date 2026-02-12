Nuova Fiat Punto GT: questa si che sarebbe una bella sorpresa

Si parla spesso del ritorno di Punto nella gamma della casa torinese. La verità è che al momento questa vettura non pare essere tra quelle che faranno parte nei prossimi anni della casa del brand italiano di Stellantis. Questo almeno è trapelato fino ad oggi anche per voce del numero uno di Fiat Olivier Francois che comunque non ha chiuso del tutto la porta al ritorno del modello in un futuro più lontano. Nonostante ciò la passione per questa auto rimane come dimostra il render di una Nuova Fiat Punto GT apparso sul web nelle scorse ore frutto probabilmente di intelligenza artificiale.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Fiat Punto GT versione top di una futura e ipotetica nuova generazione

Nuova Fiat Punto GT sarebbe la versione top di gamma di una ipotetica futura nuova generazione del modello. La Punto GT rappresentava la versione più prestazionale della prima generazione della celebre hatchback, lanciata nel 1993. Sotto il cofano trovava posto un quattro cilindri 1.4 da 1.372 cm³, derivato dalla Uno Turbo, dotato di iniezione elettronica Bosch e turbocompressore IHI con intercooler. La potenza era di 133 CV (98 kW), sufficienti per raggiungere circa 205 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, numeri di riferimento per l’epoca.

Il render che vi mostriamo in questo articolo immagina la possibile rinascita della Fiat Punto GT in chiave contemporanea. L’auto si presenta come una compatta sportiva dal carattere deciso, con proporzioni equilibrate ma fortemente dinamiche. La carrozzeria bianca enfatizza le superfici tese e i passaruota pronunciati, mentre l’assetto ribassato e la carreggiata allargata suggeriscono immediatamente un’indole prestazionale.

Il frontale è dominato da fari anteriori molto sottili, quasi taglienti, che conferiscono uno sguardo aggressivo e moderno, in linea con il linguaggio stilistico delle ultime Fiat. La griglia inferiore ampia e le prese d’aria maggiorate rafforzano l’immagine sportiva, lasciando intuire un motore turbo sotto il cofano. Di profilo spiccano i cerchi in lega di grande diametro con pinze freno rosse, dettaglio tipico delle versioni ad alte prestazioni.

Il posteriore della nuova Fiat Punto Coupè, più coupé rispetto a una Punto tradizionale, rinuncia all’alettone per privilegiare una sportività elegante e pulita. Il doppio terminale di scarico completa il quadro, richiamando idealmente la storica Punto GT degli anni Novanta, reinterpretata però con un’estetica più muscolosa e contemporanea.

Purtroppo questo render è destinato almeno per il momento a rimanere tale dato che per il segmento B Fiat ha altri piani come dimostrato dal debutto nel 2024 di Fiat Grande Panda che darà origine ad una nuova famiglia di auto. Dunque le possibilità che questa auto venga affiancata da una hatchback erede della Punto sembrano ridotte al lumicino. Le vie del mercato però sono infinite e le cose potrebbero cambiare nel giro di qualche anno.