Maserati a Cortina per i Giochi Olimpici con il SUV Grecale Cristallo e alcuni VIP

Cortina d’Ampezzo è in questi giorni al centro del mondo sportivo, per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La perla turistica veneta ha fra le sue protagoniste anche Maserati, con appuntamenti ed esperienze esclusive, nel rinomato palcoscenico internazionale. Il marchio del “tridente” sta esponendo alcune perle della sua gamma, per raccontare l’identità aziendale, nel segno dell’eleganza italiana. Luci dei riflettori per la nuova Grecale Cristallo Special Edition.

Cuore pulsante della presenza in Veneto è Casa Maserati, presso il prestigioso ristorante Alajmo Cortina, in Località Ronco. Nella suggestiva cornice ambientale, che sta conquistando gli ospiti dei giochi olimpici, il costruttore emiliano si è ritagliato il suo spazio, ad alto indice di attrattività. Dal design agli arredi, nella maison del “tridente” tutto profuma di raffinatezza. Anche la cucina è di alta gamma.

In questo spazio immersivo, il 10 febbraio si è svolto l’evento inaugurale, che ha aperto la presenza del marchio modenese nella perla delle Dolomiti. Al suggestivo rendez-vous hanno preso parte grandi personalità. Tra i presenti, anche l’attore statunitense Jeremy Renner, due volte candidato al Premio Oscar. Insieme a lui, alcuni luminosi rappresentanti del mondo dello sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo. Fra loro Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e nuovo brand ambassador di Maserati.

L’Opening Event ha dato agli ospiti la possibilità di ammirare all’ingresso la già citata Grecale Cristallo Special Edition. Questa vettura è una prova della capacità di personalizzare i modelli offerta dal programma Maserati Fuoriserie, dove si crea una connessione autentica tra design e lifestyle italiano, mettendo al centro il cliente.

Maserati Grecale Cristallo Special Edition

Il SUV emiliano, nella configurazione di cui ci stiamo occupando, era già stato mostrato in anteprima l’8 gennaio scorso, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica presso lo storico stabilimento di Modena. Oltre a quello esposto all’ingresso di Casa Maserati, altri esemplari della specie sono stati usati come courtesy vehicle nella tela olimpica di Cortina d’Ampezzo, al cui Monte Cristallo il nome e la filosofia grafica del prodotto rendono omaggio.

La carrozzeria dell’auto è vestita con l’esclusivo Azzurro Aureo, un colore fuori campionario, che ne valorizza le forme, esaltandone le specificità. Il naming racconta un percorso cromatico che parte dal blu Maserati e si evolve verso una tonalità sempre più pura e fredda, fino a schiarirsi ed evocare il bagliore sulla neve e sulle piste invernali. A questa base azzurra si unisce una mica dorata leggera, che richiama i successi olimpici.

Molto belli i cerchi diamantati da 21 pollici, che completano in modo appropriato la tela visiva. Nell’abitacolo a dominare la scena ci pensa la pelle Premium Ghiaccio, anch’essa di ispirazione alpina. Questa si miscela con finiture e contenuti di pregio, che esaltano l’eleganza della Maserati Grecale Cristallo, disponibile nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore.

Fonte | Maserati