La Lancia del futuro? C’è chi la immagina così

Una Lancia del futuro dalle linee filanti e compatte. È questo il soggetto del nuovo render pubblicato su Facebook dal designer indipendente e creatore digitale Bruno Callegarin, che ha presentato la sua visione con parole chiare: “Una Lancia Concept futurista che vuole con le sue linee rinnovare lo stile elegante e nel contempo sportivo, con soluzioni originali e innovative”.

Su Facebook immaginata una Lancia concept del futuro che mostra come potrebbe evolvere lo stile attuale del marchio

L’auto immaginata da Callegarin si presenta come una coupé elettrica a quattro porte dalle proporzioni aerodinamiche e proporzionate. Il frontale di questa Lancia concept è dominato da una sottile firma luminosa orizzontale che attraversa l’intera larghezza del muso, integrando una reinterpretazione moderna del classico scudetto Lancia. Le superfici sono pulite, tese, prive di eccessi: un minimalismo sofisticato che richiama l’eleganza storica del marchio torinese.

Di profilo questa ipotetica Lancia Concept esprime dinamismo attraverso una linea di cintura alta e una silhouette affusolata, con tetto nero a contrasto che accentua l’effetto “floating roof”. I passaruota sono pronunciati ma armoniosi, mentre i cerchi di grande diametro sottolineano l’anima sportiva del progetto.

Il posteriore è forse l’elemento più distintivo di questa Lancia Concept. Una lama luminosa rossa avvolge l’intera coda, creando una firma ottica continua e altamente riconoscibile. La superficie del lunotto è inclinata e raccordata con un elemento centrale aerodinamico che attraversa il tetto, suggerendo soluzioni tecniche avanzate pur mantenendo una forte pulizia formale.

Il render di Callegarin anticipa una Lancia del futuro capace di coniugare tradizione e innovazione, eleganza e sportività, senza rinunciare a un linguaggio formale deciso e contemporaneo. Un’interpretazione che riaccende il dibattito su quale potrebbe essere il futuro estetico del marchio in attesa di sapere quelle che saranno le intenzioni di Stellantis a proposito del futuro del marchio che per il momento oltre alla nuova Yspilon ha come sua unica certezza il debutto nella seconda metà dell’anno della nuova Lancia Gamma futura top di gamma del marchio che promette di essere decisiva per le sorti future della casa automobilistica piemontese.