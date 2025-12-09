Stellantis svela novità importanti in arrivo per tutti gli Automotive Hub in Brasile nel 2026

Nel corso della conferenza stampa di chiusura dell’anno in Brasile, Stellantis ha celebrato i suoi successi, i suoi record e i suoi risultati guardando al futuro, anticipando importanti annunci che avranno un impatto positivo sull’intera attività dell’azienda in Brasile nel 2026.

Novità importanti per gli stabilimenti Stellantis di Goiana, Porto Real e Betim

Nel Goiana Automotive Hub (PE), il prossimo anno saranno introdotte altre quattro novità: la fabbrica sarà responsabile della produzione di quattro prodotti dotati di tecnologia bio-ibrida, sviluppata in Brasile per soddisfare i desideri dei consumatori locali. L’annuncio segue la conferma della produzione di Leapmotor a Goiana nel 2026, riaffermando la capacità di Stellantis di localizzazione, autonomia e implementazione di innovazioni tecnologiche in Brasile e nella regione.

Dopo l’annuncio della produzione della nuova Jeep Avenger presso il Porto Real Automotive Hub (RJ), lo stabilimento nello stato meridionale di Rio de Janeiro, che festeggerà 25 anni di attività nel 2026, si prepara a inaugurare un secondo turno di produzione nel 2026. Questa mossa, che supporterà la produzione di questo modello senza precedenti, oltre alla gamma di prodotti Citroën realizzati localmente, rappresenterà anche la creazione di posti di lavoro qualificati e l’espansione dello sviluppo socioeconomico della regione.

Il prossimo anno sarà particolarmente speciale per il Polo Automobilistico di Betim (MG) e per Fiat, che celebrano 50 anni in Brasile, con l’avvio della produzione di un modello inedito, mai visto prima nel nostro Paese. Con oltre 18 milioni di veicoli prodotti, lo stabilimento di Minas Gerais è un punto di riferimento globale per Stellantis e continuerà a reinventarsi con nuovi prodotti.

“Quest’anno abbiamo rafforzato la nostra leadership commerciale, operativa, industriale e strategica nel mercato automobilistico brasiliano. Con la crescita di Stellantis, anche la nostra capacità di investire nei nostri marchi migliora ogni anno, come dimostrano i numeri del 2025”, ha commentato Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

“Con l’elettrificazione della mobilità, stiamo espandendo la nostra portata di mercato perché le nuove tecnologie attraggono anche nuovi consumatori. Il nostro obiettivo è valutare le esigenze dei consumatori brasiliani e sudamericani. Inoltre, la nostra autonomia locale rafforza l’impegno di Stellantis a continuare a investire nello sviluppo di prodotti pensando ai clienti locali e a mantenere la sua posizione di azienda con il più alto livello di nazionalizzazione industriale nella regione”, conclude Zola.

Stellantis continua ad accelerare il suo piano strategico nella regione, con un investimento di 32 miliardi di R$, il più grande nella storia dell’industria automobilistica sudamericana. Entro il 2026, l’azienda sta preparando 16 nuovi modelli e aggiornamenti, tra cui sei veicoli dotati di tecnologia Bio-Hybrid, che ha già superato le 50.000 unità prodotte dall’azienda, tra cui Fiat Pulse e Fastback e Peugeot 208 Hybrid e 2008 Hybrid.

Oltre ai nuovi modelli annunciati per il Brasile, in Argentina lo stabilimento di Polo de Córdoba è protagonista del mercato dei pick-up, celebrando 30 anni di storia con l’avvio della produzione del Ram Dakota. In Uruguay, Stellantis rafforza la sua posizione di polo strategico per i veicoli commerciali con Jumpy, Expert e la nuova gamma di Fiat Ducato.