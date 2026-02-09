La Jeep Wrangler acrobatica di Mission Impossible va all’asta

Tom Cruise ha guidato aerei da combattimento, si è appeso a grattacieli, è saltato da precipizi. Ma la Jeep Wrangler Rubicon del 2023 che ha pilotato in Mission Impossible – Final Reckoning era talmente estrema da meritare il soprannome “Ethan 1” e un’asta dedicata. Quando persino Hollywood riconosce che un veicolo è troppo pericoloso per restare in garage, significa che qualcosa di epico è successo.

Advertisement

La sequenza dell’inseguimento in miniera che ha reso celebre questa Jeep acrobatica non è roba da manuale di guida sicura. Gli specialisti britannici di Auto Action l’hanno trasformata in un incubo assicurativo su quattro ruote. Gabbia di sicurezza completamente saldata, cinture a quattro punti, sistema antincendio professionale. Sul retro, un box di contenimento in acciaio ospita una cella a combustibile per le acrobazie, batteria e sistema elettrico completo. In pratica, questa Jeep è stata preparata per sopravvivere a cose che i comuni mortali nemmeno immaginano.

Gli esterni del Wrangler “attrezzato” non scherzano. Pneumatici off-road, cerchi in lega neri, predellini laterali robusti e un paraurti anteriore rinforzato che sembra progettato per sfondare bunker.

Advertisement

Iconic Auctioneers metterà all’asta questa speciale Jeep Wrangler Rubicon il 21 febbraio durante l’evento “Race Retro”, con una stima tra 25.000 e 50.000 sterline (circa 57mila euro). Rob Hubbard, amministratore delegato e banditore principale, ha dichiarato che “le opportunità di offrire veicoli autentici usati sul set di questo calibro sono rare”. Parliamo di un veicolo da stuntman autentico, guidato da un attore che considera la gravità un optional in scena.

Chi si aggiudicherà questa Jeep Wrangler Rubicon non comprerà solo un’auto. Comprerà un pezzo di cinema d’azione, la garanzia di raccontare storie improbabili ai barbecue e, soprattutto, la consapevolezza che il proprio veicolo ha visto più azione di qualsiasi SUV parcheggiato in giro in città. Con la gabbia di sicurezza, almeno, le probabilità di sopravvivere al primo weekend fuoristrada aumentano sensibilmente.