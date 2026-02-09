Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: motori termici e piattaforma Giorgio Evo, quali altre novità ci attendono?

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono state rinviate al 2028. La nuova dirigenza della casa automobilistica del biscione ha deciso di ripensare il loro progetto ripartendo quasi da capo. E’ certo che in gamma ci saranno motori termici, come del resto confermato dal CEO del biscione Santo Ficili. Non si sa però ancora quanti e quali motori arriveranno e se ci saranno termici puri.

Dopo i motori termici e il probabile utilizzo della piattaforma Giorgio Evo quali altre sorprese ci saranno per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia?

Al momento sembra più probabile la presenza di motori ibridi e nella fattispecie di ibridi plug-in. Si parla del V6 Nettuno e del nuovo Hurricane che ha debuttato alla fine dello scorso anno in America. Ricordiamo che sembra sempre più probabile l’abbandono per questi modelli della piattaforma STLA large in favore della Giorgio Evo, questo almeno secondo le ultime indiscrezioni che sembrano però trovare molti riscontri. E’ probabile inoltre che rispetto ai progetti iniziali vi sia un ripensamento anche per quanto concerne lo stile delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

In particolare per la prima, il cui progetto era già in fase avanzata ed erano trapelate anche le prime immagini di brevetto, potrebbero esserci cambiamenti importanti. Si parla di un design più in sintonia con quello dell’attuale gamma del biscione quindi ancora più distintivo rispetto a quello che era stato pensato in un primo momento e che ha ricevuto molte critiche sul web in quanto troppo “Peugeot”.

Quello che adesso ci chiediamo è quali altre novità emergeranno a proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ci saranno altre sorprese? Questo lo scopriremo il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis e ogni marchio chiarirà le proprie strategie per i prossimi anni. Di sicuro Alfa Romeo cercherà di stupire con queste due auto che sono destinate ad essere le top di gamma del brand ancora per molti anni vista la rinuncia da parte del brand al segmento E annunciata lo scorso anno dal CEO Santo Ficili.

Qui vi mostriamo una nostra ricostruzione delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia fatta con l’IA che ovviamente è fatta puramente a scopo illustrativo nel senso che non si tratta di ricostruzioni basate su foto spia o teaser visto che al momento non c’è nessuna traccia delle due auto e dunque non possiamo sapere come saranno e quanto cambieranno rispetto ai progetti iniziali. Si spera però che qualcosa in proposito possa trapelare già nel corso dei prossimi mesi.