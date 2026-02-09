Alfa Romeo Junior, l’offerta del momento: rate da sogno e anticipo da incubo

Alfa Romeo Junior piace, lo abbiamo notato da tempo. I numeri lo dicono senza troppi giri di parole, 14.172 unità immatricolate in Italia nel 2025, dati UNRAE alla mano. Un successo che non è casuale, considerando che il B-SUV del Biscione si presenta sul mercato con una gamma completa di motorizzazioni ibride, elettriche, una versione a quattro ruote motrici e persino una da 280 CV completamente elettrica per chi vuole sentirsi più sportivo.

Ora, per tutto febbraio, Alfa Romeo spinge sull’acceleratore della Junior elettrica con un’offerta che promette rate da 199 euro al mese. Sembra quasi troppo bello per essere vero. Ed infatti lo è, ma solo se non si guarda l’anticipo da ben 12.255 euro. Una cifra che, detta così, suona come il prezzo di una city car molto economica.

Le dimensioni del modello sono quelle giuste per chi cerca un urban SUV compatto ma non claustrofobico: 4,17 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza, 1,53 m di altezza. Il bagagliaio offre 400 litri nella versione elettrica, sufficienti per la spesa settimanale. Il motore elettrico da 156 CV è alimentato da una batteria da 54 kWh che garantisce poco più di 400 km di autonomia WLTP.

Il prezzo di listino parte da 39.500 euro, che con la permuta scende a 36.190 euro. Fin qui, tutto nella norma. Ma è quando si entra nei dettagli del finanziamento che le cose si fanno interessanti. TAN fisso al 2,99%, TAEG al 4,43%, 395 euro di spese di istruttoria, quasi 2.000 euro di interessi, 3,50 euro di spese di incasso mensili e una rata finale residua di 19.754 euro. Praticamente, dopo tre anni di rate da 199 euro, ti rimane da pagare il prezzo di un’altra auto.

L’importo totale dovuto ammonta a 26.778,56 euro, con un chilometraggio massimo concesso di 30.000 km. Superi quel limite? Paghi 0,1 euro al chilometro. Insomma, l’Alfa Romeo Junior è un’auto che piace, che funziona, che vende. Basta solo capire se conviene davvero o se quella rata da 199 euro sia più una trovata di marketing che una vera occasione. La risposta, nascosta tra le righe del contratto, la lasciamo a voi.