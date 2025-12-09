DS Automobiles conquista i primi punti della stagione all’E-Prix di San Paolo

Il Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E ha celebrato sabato l’inizio della dodicesima stagione nella città brasiliana di San Paolo. Al famoso Sambodromo, con i suoi lunghi rettilinei e le curve strette, l’azione è stata costante dall’inizio alla fine. Verso la fine di una gara molto combattuta, un incidente spettacolare ha causato l’esposizione delle bandiere rosse e la successiva ripartenza dietro la safety car. DS comunque è riuscita a ottenere i primi punti della stagione.

DS: Maximilian Günther si è classificato al sesto posto, totalizzando otto punti in campionato

Maximilian Günther è riuscito a conquistare i suoi primi punti in campionato. Al volante della sua DS E-Tense FE25, il pilota tedesco ha compiuto un’eccellente rimonta, passando dal 16° al 6° posto. Questo gli ha permesso di raccogliere otto punti preziosi per DS Penske nella classifica a squadre.

Anche Taylor Barnard ha avuto l’opportunità di finire a punti, ma il pilota inglese è stato sfortunato in Brasile. Proprio quando ha attivato la modalità Attack , essendo l’unico pilota nella top 10 a mantenere ancora il vantaggio della potenza aggiuntiva, la bandiera rossa ha interrotto la sua rapida progressione. Durante la neutralizzazione, il nuovo pilota del team è stato addirittura costretto a lasciare la vettura ai box a causa di un problema alla batteria da 12 volt. Classificatosi al 13° posto, Taylor ha comunque dimostrato di avere tutto il necessario per brillare rapidamente nel suo nuovo ambiente.

Al termine del primo round, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport sono tornati con una serie di informazioni preziose per il resto della stagione 12. Il prossimo E-Prix è previsto per il 10 gennaio 2026 in Messico, sul circuito Hermanos Rodriguez.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “È stato un primo round ricco di azione, con molti incidenti e sorprese. Abbiamo conquistato punti preziosi grazie all’eccellente recupero di Max, ma avremmo potuto ottenere molto di più se non fosse stato per la sfortuna di Taylor. La Formula E è sempre imprevedibile! Ora lavoreremo su alcuni aggiustamenti e torneremo ancora più forti in Messico”.

Maximilian Günther: “È importante aver conquistato punti preziosi fin dall’inizio della stagione. Grazie a una grande rimonta, siamo riusciti a raggiungere il sesto posto. In qualifica, le cose non sono andate esattamente come volevamo. Ma abbiamo mantenuto la calma e siamo riusciti a concludere questa prima gara. Pur avendo faticato nel finale, senza la ‘Modalità Attacco’, abbiamo mantenuto la posizione e siamo stati ricompensati con alcuni punti”.

Taylor Barnard: “Il primo weekend della stagione non si è concluso esattamente come ci aspettavamo. È piuttosto frustrante, perché eravamo in una buona posizione per conquistare punti. Credo che avremmo potuto concludere sesti se la macchina non si fosse fermata in pit lane durante la sessione di bandiera rossa. Detto questo, ora dobbiamo fare del nostro meglio e concentrarci sulla prossima gara”.