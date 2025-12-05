Stellantis ha registrato il suo miglior mese di novembre di sempre in Messico

Stellantis Messico ha battuto il suo record di vendite a novembre, registrando 9.896 unità vendute, con un aumento del 15% rispetto a novembre 2014, rendendolo il miglior novembre della sua storia. Il marchio con più immatricolazioni a novembre è stato Ram con 3.742 unità.

“Abbiamo avuto il nostro miglior novembre dell’ultimo decennio, trainato dalle ottime performance di tutti i nostri marchi. Ram e Peugeot hanno registrato il loro miglior novembre di sempre. Nel caso di Ram, questo è stato possibile grazie alla forza di Ram 700 e Ram 1200, mentre per Peugeot è stato supportato dai recenti lanci di Peugeot 3008 e 5008, che ridefiniscono il design e la tecnologia dei loro segmenti. Allo stesso modo, Dodge Attitude e Dodge Journey hanno registrato performance eccezionali, dando vita a un mese di vendite eccezionale”, ha commentato Antonio Camalich, Direttore Vendite di Stellantis Messico.

A proposito dei singoli marchi di Stellantis, Alfa Romeo ha venduto 51 unità, con un aumento del 34% rispetto a novembre 2014, il suo miglior novembre di sempre e il miglior mese dell’anno. L’Alfa Romeo Stelvio ha registrato il suo miglior mese di vendite di sempre, vendendo 19 unità. L’Alfa Romeo Tonale ha venduto 25 unità. La Giulia ha triplicato le sue vendite rispetto a novembre 2014.

Dodge ha registrato il suo miglior novembre dal 2018 e il suo miglior mese dell’anno, vendendo 2.175 unità, con un aumento del 96% rispetto a novembre 2014. Il veicolo più venduto è stato il Dodge Journey, che ha stabilito un nuovo record con 1.375 unità vendute, diventando il suo miglior mese di sempre. La Dodge Attitude ha venduto 710 unità. La Dodge Durango ha venduto 75 unità, con un aumento del 44% rispetto a novembre 2014.

Fiat ha venduto 559 unità. La Fiat Pulse ha venduto 463 unità sul mercato messicano, il suo miglior mese dell’anno e il miglior novembre di sempre. La Fiat Fastback ha venduto 60 veicoli. La Fiat Argo ha venduto 36 unità.

Jeep ha registrato vendite per 1.769 unità, con un aumento dell’8% rispetto a novembre 2024; il suo miglior mese di vendite dell’anno. La Jeep Wrangler ha venduto 408 unità, con un aumento dell’80% rispetto a novembre 2024; il suo miglior mese dell’anno. Le vendite della Jeep Grand Cherokee hanno raggiunto le 293 unità, con un miglioramento del 15% rispetto a novembre 2024; il suo miglior mese dell’anno. Le vendite della Jeep Compass hanno totalizzato 352 unità. Jeep Renegade e Jeep Commander hanno venduto rispettivamente 288 e 276 unità; i loro migliori mesi dell’anno. La Jeep JT ha venduto 133 unità. La Jeep Wagoneer ha venduto 19 unità.

Continuando con i brand di Stellantis, Peugeot ha registrato il suo miglior novembre di sempre, vendendo 1.600 unità, con un aumento del 2% rispetto a novembre 2024. Il Peugeot Partner ha aperto la strada, registrando il suo miglior novembre dal 2020 con 331 unità, con un aumento del 12% rispetto a novembre 2024. La Peugeot 3008 ha venduto 249 unità, ottenendo anche il suo miglior novembre di sempre. Il Peugeot Partner Rapid ha visto un aumento del 35% delle vendite rispetto a novembre 2024. Il Peugeot Rifter e la Peugeot 2008 hanno venduto rispettivamente 320 e 246 unità.

Infine come abbiamo detto poc’anzi, il marchio di Stellantis che ha venduto di più è stato Ram che ha registrato vendite per 3.742 unità, con un aumento del 4% rispetto a novembre 2024, anche questo il suo miglior novembre di sempre. Il Ram 700 ha registrato vendite per 1.878 unità, con un aumento del 23% rispetto a novembre 2024, anche questo il suo miglior novembre di sempre. Il Ram 1200 continua il suo trend positivo, vendendo 1.404 unità, con un aumento del 23% rispetto a novembre 2024. Il Ram Light Duty e il Ram Heavy Duty hanno venduto rispettivamente 225 e 216 unità.