Stellantis lancia la terza edizione del programma di azionariato dei dipendenti “Shares To Win 2025”

Stellantis ha presentato la terza edizione del programma globale di azionariato diffuso “SHARES TO WIN 2025”, dedicato a oltre 230.000 dipendenti in 20 Paesi. L’iniziativa, come evidenziato da Xavier Chéreau, EVP Human Resources & Transformation di Stellantis, punta a consolidare il rapporto tra l’azienda e il personale, offrendo ai lavoratori l’opportunità di diventare parte attiva nella creazione di valore. Il progetto conferma l’impegno del gruppo nel coinvolgere i dipendenti nella crescita e nel successo a lungo termine dell’impresa.

Stellantis annuncia l’avvio del terzo round di Shares To Win 2025 per i suoi dipendenti

Con il terzo round di Shares To Win 2025 si parte già questa settimana per la maggior parte dei dipendenti. Il programma offre una serie di vantaggi, tra cui uno sconto del 20% sul prezzo di riferimento delle azioni e un bonus di investimento aggiuntivo: Stellantis raddoppierà i contributi dei dipendenti fino a 200 euro e fornirà un investimento corrispondente fino a un massimo di 1.000 euro.

“Crediamo che la partecipazione azionaria dei dipendenti rafforzi il legame di fiducia reciproca tra Stellantis e i nostri dipendenti, dimostrando il nostro impegno nel costruire un futuro comune, condividere il valore e promuovere l’orgoglio di appartenere all’azienda”, ha sottolineato Xavier Chéreau.

Stellantis, tra i principali gruppi automobilistici mondiali, ha deciso di ampliare il programma di azionariato diffuso grazie al successo delle edizioni precedenti, estendendolo a nuovi mercati. Questa scelta ha incoraggiato sempre più dipendenti a diventare non solo collaboratori dell’azienda, ma anche comproprietari e azionisti. Attualmente le azioni Stellantis (ticker STLA, quotate anche al NYSE) vengono scambiate intorno ai 9,03 dollari, con un andamento giornaliero tra 8,92 e 9,12 dollari, in calo rispetto ai valori passati e con una perdita di oltre il 40% nell’ultimo anno.

Nonostante ciò, gli analisti mantengono una visione moderatamente positiva, classificando il titolo come “hold” e stimando un possibile rialzo nei prossimi 12 mesi fino a una media di 12,65 dollari, che rappresenterebbe un potenziale guadagno di circa il 40% rispetto alle quotazioni attuali.