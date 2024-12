Stellantis: successo per ‘Shares to Win 2024’, la seconda edizione del piano di azionariato dei dipendenti

Forte del successo della prima edizione di ‘Shares To Win’, il piano di azionariato dei dipendenti di Stellantis aperto ai dipendenti in Francia e Italia nel 2023, la società è tornata lo scorso novembre con ‘Shares to Win 2024’, la seconda edizione di questo piano, questa volta esteso a quasi tutta la sua forza lavoro globale con quasi 230.000 dipendenti idonei in 18 paesi. ‘Shares to Win’ è l’opportunità per i dipendenti Stellantis di diventare azionisti della società a condizioni preferenziali.

9,7 milioni di azioni sottoscritte dai dipendenti di Stellantis, per un investimento complessivo di 94,5 milioni di euro

“Shares to Win 2024” ha comportato un investimento totale di circa 94,5 milioni di euro, di cui 65,2 milioni di euro provenienti da investimenti individuali e 29,3 milioni di euro integrati dalla società, che rappresentano circa 9,7 milioni di azioni aggiuntive detenute dai dipendenti.

“Il successo di questa seconda edizione di ‘Shares to Win’ dimostra la fiducia dei nostri dipendenti nel futuro sostenibile della nostra azienda”, ha affermato Xavier Chéreau, responsabile delle risorse umane, ESG e patrimonio. “Estendendo questo piano di azionariato diffuso a quasi tutta la nostra forza lavoro globale, stiamo rafforzando il nostro impegno nel condividere la creazione di valore con i nostri dipendenti. »

Complessivamente il 15% dei dipendenti di Stellantis aventi diritto ha sottoscritto ‘Shares to Win 2024’, con un investimento individuale medio di 1.960 euro. Con ‘Shares to Win’, Stellantis offre ai propri dipendenti l’opportunità di diventare azionisti dell’azienda a condizioni preferenziali: Nessuna sottoscrizione minima né una quota sottoscritta (a seconda del paese). ‘Shares to Win’ mira quindi ad essere accessibile al maggior numero possibile di dipendenti.

Uno sconto del 20% sul prezzo delle azioni di riferimento. Il prezzo di sottoscrizione di “Shares to Win 2024” è stato quindi fissato a 9,74 euro al netto dello sconto. Prezzo di riferimento del titolo = media dei prezzi di chiusura del titolo Stellantis alla Borsa di Milano, rilevati tra il 30 settembre e il 25 ottobre 2024. Un contributo integrativo pari al 100% del contributo personale del dipendente, fino a 1.000 euro.

Oppure l’equivalente di 102 azioni offerte da Stellantis per 1.000 euro investiti dal dipendente. Fin dalla sua creazione all’inizio del 2021, Stellantis si è impegnata a coinvolgere i propri dipendenti nei risultati dell’azienda, come parte del pilastro “CARE” del suo piano strategico Dare Forward 2030 .