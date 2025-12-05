Peugeot 2008 GT Hybrid trionfa agli Automotive Business Awards 2025

La nuova Peugeot 2008 GT T200 Hybrid è stata scelta nella categoria Digitale fino a R$ 199.000, nell’ambito del premio Lancio dell’Anno 2025, promosso da Automotive Business, che premia i modelli più capaci di soddisfare le esigenze e le richieste di mobilità dei consumatori brasiliani. L’annuncio è avvenuto mercoledì 3 dicembre e mette in risalto la connettività pratica e funzionale del modello, che rende l’esperienza di bordo più integrata nello stile di vita del conducente.

La nuova Peugeot 2008 GT T200 Hybrid è dotata del pacchetto di servizi connessi MyPeugeot, che consente di eseguire operazioni a distanza tramite smartphone, come la chiusura e l’apertura delle porte, l’attivazione del clacson e dei fari e la localizzazione del veicolo in tempo reale. L’app include anche resoconti di viaggio, avvisi di manutenzione, assistenza 24 ore su 24 e chiamata di emergenza (SOS).

All’interno, il modello integra il sistema multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3″ con integrazione wireless per Android Auto e Apple CarPlay. Il quadro strumenti i-Cockpit 3D Hybrid visualizza informazioni sul funzionamento del sistema ibrido e aiuta il conducente a monitorare il consumo di energia durante la guida.

Peugeot 2008 GT T200 Hybrid combina in maniera eccellente il motore 1.0 Turbo 200 flex da 130 CV, che rappresenta il propulsore più potente disponibile nella sua categoria di veicoli, con un motore elettrico aggiuntivo da 12 V. Questo sistema ibrido avanzato permette di ridurre fino al 10% il consumo di carburante durante la guida in città, offrendo al contempo una decelerazione più efficiente grazie a funzionalità innovative come l’e-Braking, l’e-Coasting e l’Advanced Start & Stop, che ottimizzano le prestazioni del veicolo in ogni situazione.

Questo importante riconoscimento sottolinea ulteriormente il ruolo di Peugeot nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni tecnologiche legate alla connettività e all’efficienza energetica, rendendo queste innovazioni sempre più accessibili agli utenti. Inoltre, rafforza la capacità del marchio di ampliare le opzioni tecnologiche disponibili per i consumatori brasiliani, offrendo loro una gamma più ampia di strumenti e funzionalità che migliorano sia l’esperienza di guida sia il risparmio di carburante.