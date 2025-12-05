Stellantis è stata nominata “Azienda dell’Anno” per il terzo anno consecutivo agli Automotive Business Awards 2025, un riconoscimento che premia le organizzazioni e i professionisti che guidano la trasformazione della mobilità attraverso innovazione, efficienza e attenzione al cliente. La cerimonia di premiazione, tenutasi ieri (3) a San Paolo, ha raggiunto la sua 15a edizione con 37 aziende nominate in 12 categorie e ha incoronato Stellantis come casa automobilistica leader dell’anno.

Il riconoscimento sottolinea il contributo di Stellantis alla trasformazione della mobilità attraverso innovazione, efficienza e attenzione al cliente

Leader nel mercato brasiliano dal 2021, Stellantis si è distinta nel 2025 per il lancio di nuovi prodotti, le soluzioni sviluppate per i clienti e le performance commerciali. In Brasile, l’azienda mantiene il primo posto con una quota del 29,4 per cento delle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri, pari a oltre 671 mila veicoli immatricolati fino a novembre, con una crescita di quasi 6 mila unità rispetto all’anno precedente.

L’anno è stato caratterizzato anche da importanti traguardi regionali. Il pick-up Fiat Strada si è confermato il modello più venduto nel Paese, sono arrivati ​​sul mercato nuovi veicoli, tra cui modelli ibridi, e l’azienda ha compiuto progressi in tecnologie, piattaforme e motori che continuano a rimodellare il settore automobilistico brasiliano. Nella seconda metà dell’anno, due annunci strategici hanno rafforzato la leadership industriale dell’azienda: l’avvio della produzione della Jeep Avenger nello stabilimento di Porto Real (RJ) e la conferma della produzione del marchio Leapmotor nello stabilimento di Goiana (PE), entrambi a partire dal 2026.

In totale, hanno partecipato ai premi più di 200 aziende provenienti da tutto il Brasile. La selezione dei finalisti è stata effettuata dalla redazione di Automotive Business, sulla base di quattro criteri principali: innovazione, impatto sul segmento, potenziale di scalabilità ed ESG. I vincitori sono stati determinati tramite una votazione online aperta al pubblico.