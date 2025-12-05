Stellantis chiude novembre ancora una volta come leader del mercato automobilistico brasiliano

Ormai giunti quasi alla fine del 2025, Stellantis mantiene il suo ritmo di crescita, consolidando la sua leadership nel mercato brasiliano delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri. Tra gennaio e novembre, l’azienda ha registrato una quota di mercato del 29,4 per cento, con oltre 671.000 veicoli immatricolati, con un aumento di quasi 6.000 unità rispetto all’anno precedente.

Solo nel mese di novembre sono state vendute più di 63.000 unità, raggiungendo una quota di mercato del 28,4%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. “I risultati di novembre riflettono l’impegno dei nostri marchi verso l’innovazione, l’efficienza e la vicinanza al cliente. Continuiamo a rafforzare la nostra presenza nel mercato brasiliano con una strategia che combina tecnologia, diversificazione del portafoglio e modelli altamente competitivi. Siamo fiduciosi di chiudere l’anno espandendo la nostra leadership e accelerando lo sviluppo della mobilità nel Paese”, sottolinea Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Fiat mantiene la leadership nel mercato nazionale, con una quota del 21% e oltre 480.000 veicoli venduti da inizio anno, di cui oltre 45.000 nel solo mese di novembre. La Fiat Strada, leader del mercato nazionale, ha registrato oltre 13.000 unità vendute questo mese.

Jeep, a sua volta, ha registrato più di 11 mila unità vendute a novembre, il secondo miglior mese dell’anno per il marchio, superando il totale di 110 mila veicoli venduti nel 2025. La Compass ha registrato 5.730 unità vendute a novembre, guidando il segmento e superando il traguardo delle 50 mila unità nell’anno cumulato.

Ram ha chiuso il penultimo mese dell’anno con oltre 2.400 veicoli Rampage venduti, il secondo miglior mese dell’anno. Tra gennaio e novembre, il marchio ha accumulato oltre 26.200 veicoli immatricolati, mantenendo una quota di mercato dell’1,1 per cento.

Sempre a proposito di Stellantis, Citroën ha mantenuto la sua performance positiva, con oltre 34.000 unità vendute tra gennaio e novembre, con un incremento di circa il 13 per cento rispetto al 2024 e una quota di mercato dell’1,5 per cento. A novembre, il marchio ha totalizzato oltre 3.200 unità, mantenendo una quota di mercato dell’1,5 per cento. Peugeot ha registrato oltre 20.000 veicoli venduti dall’inizio dell’anno, pari a una quota di mercato dello 0,9 per cento. A novembre, ha immatricolato oltre 1.500 unità, pari allo 0,7 per cento delle vendite totali.