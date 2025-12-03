Stellantis: forte crescita delle vendite a novembre in un mercato importante

Stellantis si è distinta a novembre guidando sia il mercato dei veicoli 100% elettrici che quello dei veicoli 100% elettrici in Portogallo. Secondo i dati ACAP, il gruppo automobilistico ha venduto 4.399 veicoli il mese scorso, pari al 22,4% del mercatoe ha aumentato le vendite del 9,7% in un mercato in crescita del 3,4%. Il Gruppo è leader anche nei veicoli passeggeri con 3.205 unità (quota di mercato del 19,5% e crescita dell’11,9%) e nei veicoli commerciali leggeri con 1.194 furgoni, raggiungendo una quota di mercato del 37,9% e una crescita del 4,2%.

Stellantis gruppo n. 1 nelle vendite totali di autovetture e veicoli commerciali leggeri in Portogallo

A un mese dalla fine dell’anno, Stellantis è anche il gruppo leader nelle vendite cumulative per il 2025 in tutti e tre i segmenti di mercato, con un totale di 57.707 veicoli venduti e una quota di mercato del 24,8%. Praticamente un veicolo su quattro venduto in Portogallo appartiene ai marchi del Gruppo: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot.

Di questo volume, 44.716 sono veicoli passeggeri (quota del 21,9%) e 12.991 sono veicoli commerciali leggeri (quota del 45,1%). Stellantis triplica la crescita del mercato dei veicoli elettrici a batteria a novembre e la raddoppia da inizio anno. Con tutti i marchi fortemente impegnati nell’elettrificazione e una gamma di modelli in costante crescita, Stellantis ha guidato anche il mercato nazionale BEV a novembre con 1.270 veicoli e una quota di mercato del 21,9%.

Di questi, 1.164 sono veicoli per passeggeri (una quota del 21,8%) e 106 sono furgoni elettrici al 100% (una quota del 22,8%). Da sottolineare l’ incremento del 105,9% nelle vendite dei veicoli 100% elettrici di Stellantis, tre volte superiore alla crescita del mercato (+36,8%). Nei dati cumulativi dei primi 11 mesi del 2025 , la performance è altrettanto degna di nota e Stellantis è leader in tutti e tre i segmenti del mercato portoghese dei veicoli 100% elettrici .

Ad oggi il Gruppo ha venduto 10.065 unità BEV, che gli consentono di raggiungere una quota di mercato del 20,2%. Di questi, 8.931 sono veicoli per passeggeri (quota del 19,1%) e 1.134 sono furgoni elettrici al 100% (quota del 36,1%).

Grazie a un’offerta di veicoli elettrici perfettamente adattata alle esigenze dei clienti e alle diverse caratteristiche dei segmenti di mercato, nonché alla continua innovazione tecnologica, le vendite di veicoli elettrici a batteria di Stellantis sono destinate a registrare un significativo balzo del +62,2% entro il 2025, più del doppio della crescita del mercato del +28,8%.

Con un totale di 25.386 veicoli venduti nei primi 11 mesi dell’anno, Peugeot è il marchio numero uno nelle vendite in tutti e tre i segmenti del mercato automobilistico nazionale . Nel mercato totale (autovetture + veicoli commerciali leggeri), tale volume corrisponde a una quota di mercato del 10,9%. Nelle autovetture, ha totalizzato 20.319 veicoli venduti, per una quota di mercato del 10,0%, e nei veicoli commerciali leggeri ha accumulato 5.067 unità, per una quota di mercato del 17,6%.