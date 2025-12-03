FIAT continua a crescere in Austria e festeggia il ritorno della 500 Hybrid

A novembre, FIAT ha ulteriormente consolidato la sua posizione di mercato in Austria, registrando una crescita significativa del 69,1 per cento nel segmento delle autovetture e dei veicoli commerciali. Complessivamente, il marchio torinese di Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 2,3 per cento. Il segmento delle autovetture si è sviluppato in modo particolarmente dinamico: con 296 nuove immatricolazioni e una crescita del 140 per cento.

Anche il settore dei veicoli commerciali leggeri ha registrato risultati soddisfacenti: con un incremento del 31,8 percento e 311 immatricolazioni, FIAT ha fatto un’ottima affermazione nel settore commerciale. Dall’inizio dell’anno sono stati immatricolati 6.291 nuovi veicoli (autovetture e veicoli commerciali leggeri), con una crescita dell’11,3 per cento.

Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria, spiega: “FIAT continua a crescere, e per una ragione chiara: stiamo rendendo la mobilità di nuovo accessibile. La nostra offerta si rivolge a chi cerca soluzioni semplici, affidabili e convenienti per la vita di tutti i giorni. La nuova Grande Panda dimostra l’ampiezza della nostra gamma di prodotti, dai motori elettrici a quelli a combustione. Il successo della Topolino dimostra che la mobilità elettrica in un formato compatto ha un grande potenziale. E con FIAT Professional, offriamo l’efficienza su cui le aziende possono contare. Il prossimo evento importante è già in arrivo a dicembre: non vediamo l’ora del ritorno della Fiat 500 con trazione ibrida”.

La Fiat 500 Hybrid segna il ritorno di un’icona. Il modello presenta esterni ridisegnati, comfort migliorato e tecnologie aggiornate. La Fiat 500 Hybrid è disponibile negli allestimenti POP, ICON e La Prima, oltre alla versione di lancio Torino. Sono disponibili tre stili di carrozzeria: berlina, cabrio e, in un secondo momento, una versione 3+1 con una porta aggiuntiva lato passeggero.