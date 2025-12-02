Nuova Fiat Punto: anche con la crisi delle hatchback venderebbe un botto con il giusto prezzo

Nuova Fiat Punto, che qui vi mostriamo in un famoso render di qualche tempo fa, è una vettura che per il momento non rientra nei piani di Fiat anche se ovviamente sono in tanti a sperare in un suo ritorno. Di recente abbiamo scritto un articolo in cui ci chiedevamo come mai Fiat avesse deciso di rinunciare alla sua auto venduta in oltre 9 milioni di esemplari nel corso della sua lunga carriera e ci siamo anche dati una risposta. La crisi delle hatchback e il voler evitare concorrenza interna a Peugeot 208 e Opel Corsa ha probabilmente spinto Stellantis ad optare per un altro tipo di modello e cioè Fiat Grande Panda.

Non arriverà ma comunque siamo sicuri che una nuova Fiat Punto farebbe successo lo stesso

Nonostante ciò siamo convinti che se davvero Stellantis decidesse di riportare sul mercato una nuova Fiat Punto questa sarebbe ugualmente un gran successo di mercato nonostante la crisi delle hatchback e la concorrenza interna. I render che vi mostriamo in questo articolo dimostrano come la vettura si presti bene ad essere reinterpretata secondo quello che è il nuovo look di Fiat che ha debuttato con la Grande Panda e che ritroveremo anche nelle future Giga Panda e Fastback. Una vettura di questo tipo con il giusto prezzo farebbe ancora molto successo e sarebbe perfetta per affiancare la Grande Panda dando la possibilità ai clienti di Fiat di avere una scelta nel segmento B.

Nuova Fiat Punto sarebbe sicuramente una garanzia in una futura gamma della casa torinese che come sappiamo sarà rinnovata da cima a fondo. Sono in arrivo un quadriciclo elettrico a 4 posti più grande della Topolino, la nuova Fiat Pandina, Fiat Giga Panda e fastback, un nuovo pickup e una Panda Van. Senza dimenticare la nuova Fiat 500 in arrivo tra il 2028 e il 2029. Vedremo se col nuovo piano industriale di Stellantis ci sarà qualche ripensamento o se sarà confermata questa gamma di novità con l’esclusione di una nuova Punto.