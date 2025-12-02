Nuova Alfa Romeo 4C: ecco come sarebbe su base della Maserati MC20

Il creatore digitale e designer automobilistico Mirko del Prete conosciuto sul web anche come MDP Automotive ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram un nuovo interessante render. Si tratta della nuova Alfa Romeo 4C immaginata sulla base della Maserati MC20 che adesso è stata ribattezzata Maserati MCPura. Come dice lo stesso autore di questo render si tratta di un’idea che non stravolge ma aggiorna lo stile del celebre modello uscito di produzione negli scorsi anni.

Un render appena pubblicato immagina così una nuova Alfa Romeo 4C

Questa creazione digitale di una nuova Alfa Romeo 4C infatti è basata chiaramente sulla precedenre generazione tanto apprezzata dai fan del biscione a livello globale e anche per certi versi sulla MC20. L’autore del render ha pure affermato che alcuni elementi sono stati tratti anche dalla recente Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratta indubbiamente di una ipotesi suggestiva e interessante. Purtroppo al momento l’ipotesi di un ritorno di questo modello non sembra essere una delle priorità del marchio anche se il lancio del recente programma BottegaFuoriserie insieme a Maserati riaccende la speranza di rivedere questa auto in edizione limitata.

La linea è scolpita e aerodinamica, con proporzioni compatte e dettagli raffinati che richiamano la sportività e la leggerezza tipiche della nuova Alfa Romeo 4C. Alcuni elementi stilistici, come le prese d’aria e le curve laterali, si ispirano alla 33 Stradale, mentre la struttura e la tecnologia derivano dall’esperienza Maserati con la MC20, garantendo performance elevate e un’esperienza di guida coinvolgente.

Vedremo dunque se in futuro ci sarà spazio nella gamma del biscione per una nuova Alfa Romeo 4C. Nel frattempo si attendono novità importanti a proposito delle nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio e Giulia in arrivo tra il 2027 e il 2028. Inoltre si vocifera di una sorpresa a fine 2026 che potrebbe proprio riguardare qualche modello del progamma BottegaFuoriserie.